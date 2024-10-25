聽新聞
0:00 / 0:00
高齡者易成詐騙目標 弘道不老劇團演出防詐戲劇宣導
詐騙團體猖獗，許多高齡者成為詐團下手目標，弘道老人福利基金會屏東服務處潮州志工站，今日帶領潮州快樂不老劇團22名成員，在社區據點演出「防詐宣導戲劇」，透過劇中案例與對話，教導長輩防詐騙觀念，助人又實現自我成就。
弘道潮州志工站副站長洪碧玲曾有消防宣導劇情的編排經驗，因此成為此劇編劇。他說一開始完全不知如何下筆，詢問親友相關經歷並上網搜尋高齡詐騙案例後，挑選經典案例改編，花了6個月完成3場劇目，演出時間為30分鐘。
此劇以自然的對話，尤其加重重複語句，並配上音效配樂，加強對長輩的重點宣導。團員經排演訓練後，今日粉墨登場，順利完成表演，長輩們都對自己表現非常滿意。
78歲獨居阿嬤林冊是劇團成員，除了每周三固定排練，也常參與社區據點課程活動。他也是鄉里宮廟的大鼓手，在戲劇中除了扮演討債分子同夥，也擔任敲打鑼鼓的鼓手，在關鍵台詞中帶動戲劇情緒。
弘道屏東服務處長陳峙瑋表示，潮州快樂不老樂團透過樂器演奏和音樂律動，訓練長輩肢體協調及對抗認知老化；樂團創立8年，長輩在一次次排練與演出中更加自信。這次防詐騙劇對長者們很有教育意義，提升長輩的3C知能並認識日新月異的詐騙手法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言