快訊

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

聽新聞
0:00 / 0:00

高齡者易成詐騙目標 弘道不老劇團演出防詐戲劇宣導

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
弘道屏東服務處潮州志工站潮州快樂不老劇團，今日演出「防詐宣導戲劇」，教導長輩防詐騙觀念。記者潘奕言／攝影
弘道屏東服務處潮州志工站潮州快樂不老劇團，今日演出「防詐宣導戲劇」，教導長輩防詐騙觀念。記者潘奕言／攝影

詐騙團體猖獗，許多高齡者成為詐團下手目標，弘道老人福利基金會屏東服務處潮州志工站，今日帶領潮州快樂不老劇團22名成員，在社區據點演出「防詐宣導戲劇」，透過劇中案例與對話，教導長輩防詐騙觀念，助人又實現自我成就。

弘道潮州志工站副站長洪碧玲曾有消防宣導劇情的編排經驗，因此成為此劇編劇。他說一開始完全不知如何下筆，詢問親友相關經歷並上網搜尋高齡詐騙案例後，挑選經典案例改編，花了6個月完成3場劇目，演出時間為30分鐘。

此劇以自然的對話，尤其加重重複語句，並配上音效配樂，加強對長輩的重點宣導。團員經排演訓練後，今日粉墨登場，順利完成表演，長輩們都對自己表現非常滿意。

78歲獨居阿嬤林冊是劇團成員，除了每周三固定排練，也常參與社區據點課程活動。他也是鄉里宮廟的大鼓手，在戲劇中除了扮演討債分子同夥，也擔任敲打鑼鼓的鼓手，在關鍵台詞中帶動戲劇情緒。

弘道屏東服務處長陳峙瑋表示，潮州快樂不老樂團透過樂器演奏和音樂律動，訓練長輩肢體協調及對抗認知老化；樂團創立8年，長輩在一次次排練與演出中更加自信。這次防詐騙劇對長者們很有教育意義，提升長輩的3C知能並認識日新月異的詐騙手法。

弘道屏東服務處潮州志工站潮州快樂不老劇團，今日演出「防詐宣導戲劇」，教導長輩防詐騙觀念。記者潘奕言／攝影
弘道屏東服務處潮州志工站潮州快樂不老劇團，今日演出「防詐宣導戲劇」，教導長輩防詐騙觀念。記者潘奕言／攝影
弘道屏東服務處潮州志工站潮州快樂不老劇團，今日演出「防詐宣導戲劇」，教導長輩防詐騙觀念。記者潘奕言／攝影
弘道屏東服務處潮州志工站潮州快樂不老劇團，今日演出「防詐宣導戲劇」，教導長輩防詐騙觀念。記者潘奕言／攝影

屏東 詐騙 長輩

延伸閱讀

澳洲消防猛男要來了！ 訪屏東3天台澳消防上演排球大戰

潮州夜市合法轉型創造多贏 供墾丁大街轉型參考

看警犬TACO不可能的任務 玉米雞劇團攜手企業公益場

臺北市表揚中高齡者暨高齡者友善企業 58家優良企業認證獲獎

相關新聞

道安被點名 中、桃須赴交部報告

交通部昨公布上周（10月12日至10月18日）交通事故死亡資料，整體死亡人數38人，再創7月以來單周新高，行人死亡也有6...

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

周末天氣很夏天，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，為台灣迎風面地區帶來明顯雨勢的潭美颱風逐漸遠離，今明兩...

橘世代／【學習傳承】父輩傳承：創新不能求快

李成家是國內最知名的創業家之一，全台最大本土洗髮精品牌美吾華是他廿八歲時一手創立，如今七十六歲的他，最自豪的是兩個優秀女...

醫院輸血量 年底前訂品質指標

食藥署預告修正捐血年齡上下限，希望能擴大捐血來源，血液基金會分析，台灣全年捐血量仍大於使用量，短缺多發生在颱風、寒流、疫...

富人健保費明年起調漲 估影響10萬人月繳多831元

基本工資明年起將調升至二萬八五九○元，連帶影響民眾健保費用，衛福部社會保險司粗估約八一一萬人健保費受影響，而健保投保金額...

捐血年齡 預告放寬上下限

新冠疫情期間國內數次爆發「血荒」，為穩定國內用血，加上考量高齡社會及符合國際趨勢，食藥署預告修正「捐血者健康標準」草案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。