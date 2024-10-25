高齡者易成詐騙目標 弘道不老劇團演出防詐戲劇宣導

詐騙團體猖獗，許多高齡者成為詐團下手目標，弘道老人福利基金會屏東服務處潮州志工站，今日帶領潮州快樂不老劇團22名成員，在社區據點演出「防詐宣導戲劇」，透過劇中案例與對話，教導長輩防詐騙觀念，助人又實現自我成就。

弘道潮州志工站副站長洪碧玲曾有消防宣導劇情的編排經驗，因此成為此劇編劇。他說一開始完全不知如何下筆，詢問親友相關經歷並上網搜尋高齡詐騙案例後，挑選經典案例改編，花了6個月完成3場劇目，演出時間為30分鐘。

此劇以自然的對話，尤其加重重複語句，並配上音效配樂，加強對長輩的重點宣導。團員經排演訓練後，今日粉墨登場，順利完成表演，長輩們都對自己表現非常滿意。

78歲獨居阿嬤林冊是劇團成員，除了每周三固定排練，也常參與社區據點課程活動。他也是鄉里宮廟的大鼓手，在戲劇中除了扮演討債分子同夥，也擔任敲打鑼鼓的鼓手，在關鍵台詞中帶動戲劇情緒。