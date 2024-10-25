第6屆跨性別遊行今登場 免術換證再成活動訴求

2024第6屆台灣跨性別遊行於今晚間舉辦，本屆集合地點將為二二八和平公園，台灣同志諮詢熱線協會表示，台灣目前更換證件性別的強制門檻為精神科評估及摘除性器官手術，要求更換證件性別的門檻要調整，此議題也再次成為本次活動的訴求之一。

台灣跨性別遊行自2019年首度舉辦，至今已邁入第6屆，是亞洲少數以跨性別為主題的遊行活動，今年的跨性別遊行主題為「跨跨樂樂向前行：留下來，走出來，邀你一起跨越未來」，旨在邀請社會大眾參與，透過遊行展現對跨性別社群的支持，共同邁向性別平等的未來。

根據台灣同志諮詢熱線協會發布的《2023台灣跨性別族群生活處境報告》指出，跨性別者在日常生活、職場和醫療等領域，仍然面臨不同程度的困難。此外，台灣目前變更證件性別的強制門檻為精神科評估及摘除性器官手術，這讓想要變更證件性別的跨性別者，需要付出巨大的健康、經濟及時間成本。

台灣同志諮詢熱線協會表示，儘管有幾位跨性別者已透過行政訴訟獲得無需手術即可變更證件性別的權利，但此事也在社群媒體上引發順性別女性與跨性別者之間的激烈討論，根據台灣已簽署的多項人權公約，國際審查委員也多次建議取消強制摘除性器官手術為換證要件，認為應降低變更證件性別的門檻，並承認跨性別族群的多樣性，提供更多元的證件性別變更方式。

今年的跨性別遊行特色之一是，所有的舞台主持和表演者皆來自跨性別及多元性別社群，且也獲得更多企業夥伴的支持，包括暴雪娛樂（Blizzard）、台灣吉立亞醫藥（Gilead）、My Hair生髮植鬍診所、臺虎精釀（Taihu Brewing）及萬萬兩（ONE FOR WANT）。這些企業透過實際行動支持LGBTI+活動，表達對多元共融的堅定立場。

現場活動主辦方也指出，過去幾屆跨性別遊行的集合地點皆設於西門町紅樓廣場，但隨著參與人數逐年大幅增加，2023年跨性別遊行已達5000人。為了讓更多參與者能夠順利參與活動，今年跨性別遊行將於二二八和平公園集合，初估本次遊行人數超過千人。