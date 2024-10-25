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把握周末回溫！下周再迎另一波東北季風 東半部及南部轉濕涼
中央氣象署指出，明天持續受潭美颱風外圍雲系影響，且台灣附近大氣環境不穩定，東半部及南部地區不定時有短暫陣雨。下周一起另一波東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，且高溫僅剩24、25度，低溫約22度，其他地區則維持午後局部短暫陣雨。
氣象署預報員葉致均表示，明天持續受潭美颱風外圍雲系影響，且台灣附近大氣環境不穩定，東半部及南部地區不定時有短暫陣雨，其他地區多雲到情，午後有局部短暫雨，南部地區及中部以北山區要留意午後局部大雨。
葉致均指出，下周日環境為東北風偏東風，北部、東半部及恆春半島有局部降雨，其他地區為午後短暫陣雨。下周一起另一波東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區維持午後局部短暫陣雨。
溫度方面，他表示，明後天偏東風環境，各地高溫29至33度，較為溫暖。下周一起東北季風增強，北部地區逐步降溫，周二起高溫僅剩24、25度，低溫約22度，其他地區僅略降1、2度，高溫仍有29至31度，低溫22至24度。另外，周末西南部、東半部沿海及澎湖可能有長浪發生，提醒民眾留意。
葉致均表示，潭美颱風目前持續往西移動，下周日可能有折返現象往東前進，但屆時大氣環境可能不利其發展，便逐漸減弱。
至於康芮颱風，他指出，目前沿著太平洋高壓導引朝西北西前進，預計下周一、周二逐漸北轉往琉球附近海面前進，往東北方朝日本南方海面前進，應該不會對台灣有直接影響，但目前北轉時間點還有不確定性，若時間點較晚可能距離台灣較近，屆時又會影響北部及東半部地區。
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