新北三芝區茭白筍評鑑品質優 40組農友參賽爭冠軍

三芝區優質的自然環境與肥沃的土壤，孕育出鮮美甜脆的茭白筍，而為了讓三芝區茭白筍種植技術與品質不斷提升，區公所與農會聯合辦理茭白筍評鑑會，邀請專業評審針對參賽茭白筍做全面評鑑，獲獎農友也將於明(26)日三芝茭白筍節活動進行頒獎，冠軍將獲新台幣3,000元獎金，藉此鼓勵農民維持高規格、高品質栽種茭白筍。

三芝區農會總幹事郭錦炎說，評鑑共分為剝白組、帶殼組及甜度王三個組別，由評審專家從外觀、長度、肉質、甜度與成熟整齊度等多個項目進行詳細的評分，並選出獲獎者。此外也可以發現，今年由於山陀兒颱風與極端氣候帶來的超大豪雨影響，多處田區埋沒，進而影響茭白筍產量，僅有40組農友參賽，雖然參賽數減少，優良品質卻一點也沒有受到影響。

三芝區長賴小萍表示，這次雨災影響茭白筍產量，預計較往年減少約1/3。為提振地方士氣、展現農民堅韌性格，今年依舊比照往年來舉辦茭白筍評鑑會，除了希望大家能多購買茭白筍支持在地農民外，也期盼農民能夠早日恢復往常生活。此外一年一度的三芝茭白筍節將於10月26日至27日在芝蘭公園舉辦，有許多精彩活動，也歡迎大家一同共襄盛舉！