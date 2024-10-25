快訊

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

新北三芝區茭白筍評鑑品質優 40組農友參賽爭冠軍

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
讓三芝區茭白筍種植技術與品質不斷提升，區公所與農會聯合辦理茭白筍評鑑會，邀請專業評審針對參賽茭白筍做全面評鑑。 圖／紅樹林有線電視提供
讓三芝區茭白筍種植技術與品質不斷提升，區公所與農會聯合辦理茭白筍評鑑會，邀請專業評審針對參賽茭白筍做全面評鑑。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區優質的自然環境與肥沃的土壤，孕育出鮮美甜脆的茭白筍，而為了讓三芝區茭白筍種植技術與品質不斷提升，區公所與農會聯合辦理茭白筍評鑑會，邀請專業評審針對參賽茭白筍做全面評鑑，獲獎農友也將於明(26)日三芝茭白筍節活動進行頒獎，冠軍將獲新台幣3,000元獎金，藉此鼓勵農民維持高規格、高品質栽種茭白筍。

三芝區農會總幹事郭錦炎說，評鑑共分為剝白組、帶殼組及甜度王三個組別，由評審專家從外觀、長度、肉質、甜度與成熟整齊度等多個項目進行詳細的評分，並選出獲獎者。此外也可以發現，今年由於山陀兒颱風與極端氣候帶來的超大豪雨影響，多處田區埋沒，進而影響茭白筍產量，僅有40組農友參賽，雖然參賽數減少，優良品質卻一點也沒有受到影響。

三芝區長賴小萍表示，這次雨災影響茭白筍產量，預計較往年減少約1/3。為提振地方士氣、展現農民堅韌性格，今年依舊比照往年來舉辦茭白筍評鑑會，除了希望大家能多購買茭白筍支持在地農民外，也期盼農民能夠早日恢復往常生活。此外一年一度的三芝茭白筍節將於10月26日至27日在芝蘭公園舉辦，有許多精彩活動，也歡迎大家一同共襄盛舉！

山陀兒颱風 農會 農民

延伸閱讀

好吃三坑茭白筍！張善政推銷茭白筍食農 成最佳代言人

60年來最嚴重災害 新北三芝農會憂：茭白筍產量至少減3分之1

侯友宜視察三芝內柑宅坍方 遇居民返家急喊「別住這」

北海岸豪雨致災 路被削一半、陽金公路山坡留大洞

相關新聞

道安被點名 中、桃須赴交部報告

交通部昨公布上周（10月12日至10月18日）交通事故死亡資料，整體死亡人數38人，再創7月以來單周新高，行人死亡也有6...

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

周末天氣很夏天，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，為台灣迎風面地區帶來明顯雨勢的潭美颱風逐漸遠離，今明兩...

橘世代／【學習傳承】父輩傳承：創新不能求快

李成家是國內最知名的創業家之一，全台最大本土洗髮精品牌美吾華是他廿八歲時一手創立，如今七十六歲的他，最自豪的是兩個優秀女...

醫院輸血量 年底前訂品質指標

食藥署預告修正捐血年齡上下限，希望能擴大捐血來源，血液基金會分析，台灣全年捐血量仍大於使用量，短缺多發生在颱風、寒流、疫...

富人健保費明年起調漲 估影響10萬人月繳多831元

基本工資明年起將調升至二萬八五九○元，連帶影響民眾健保費用，衛福部社會保險司粗估約八一一萬人健保費受影響，而健保投保金額...

捐血年齡 預告放寬上下限

新冠疫情期間國內數次爆發「血荒」，為穩定國內用血，加上考量高齡社會及符合國際趨勢，食藥署預告修正「捐血者健康標準」草案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。