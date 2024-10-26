飲控期不挨餓！網推10大高飽足感食材讓你瘦得健康



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「飽足感食物」話題的網路聲量表現，帶您了解備受熱議的飽足感食物前10名。

現代人生活步調快速，常因為忙碌而忽略飲食，結果是被襲來的飢餓感影響專注力和心情；另外，對進行身材管理的人來說，如何控制熱量攝取同時又要維持飽足感，也是一大挑戰。無論是應對繁忙日常或是正在進行飲食控制，選擇能提供長時間飽足感的食材都十分重要，而富含纖維的蔬果、提供優質蛋白質的肉類等都是很不錯的選項。

適量無調味「堅果」解嘴饞 「莓果」高飽足感又延緩老化益處

▲ 網友熱議TOP10飽足感食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對提供飽足感的食物相關話題討論，以各類「堅果」最受關注。堅果含有不飽和脂肪酸及豐富的膳食纖維等，有助於心血管健康，本身就是一項適合身體保養的食材，而其低升糖指數（GI）更能穩定血糖，增加飽足感。

就有網友認為無調味堅果食用方便，「飲控、減脂的人嘴饞也能吃」，是減肥期的好夥伴；不過營養師也提醒攝取不宜過量，由於堅果油脂含量高，建議可以搭配優格等主食食用，並且一天一湯匙為限，避免當作零食而不小心攝取過量，造成反效果。

而「牛肉」也是備受熱議的高飽足感食材，選擇油花較少的部位如菲力、後腿肉，在營養上能滿足蛋白質、鐵等微量元素的攝取需求，也能在飢餓時提供很大的滿足感。有網友便表示自己在重訓期間「牛肉每日分餐享用」，認為富含蛋白質的牛肉是修復運動後肌肉的重要食材，並且其消化過程相對較慢，能在雕塑身材的同時瘦得更健康。

另一方面，同樣上榜的「莓果」含有延緩消化的纖維及增加食物體積的水份，能有效減少進食慾望，而其升糖指數低，可以維持穩定的能量供應與飽足感，加上豐富的抗氧化物質，減緩皮膚老化跡象的功效對女性來說更有吸引力，也因此成為女性網友補充能量的好選擇。在討論區中不乏網友分享無糖莓果汁的食譜，如加入包括藍莓、蔓越莓等莓果，打成果汁或果昔，並表示喝起來「高纖美味又有飽足感」。

無論是富含蛋白質、纖維、或是健康脂肪的食材，在忙碌的生活中，能提供飽足感的食物對現代人的健康管理來說至關重要。選擇正確的食物能夠幫助穩定血糖、提升專注力，還能減少過度飲食的風險，有效維持體重和促進整體健康狀態。如果你近期正在煩惱自己總是吃不飽、或是有健康管理的需求，不妨參考以上排行準備三餐，邁向更健康的生活！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「飽足感食物」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/20~2024/10/20，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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