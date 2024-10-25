快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

台9丁線和中路段傍晚搶通 首開放機車、大貨車行駛蘇花改

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱今前往視察台9丁線61.5K和中路段搶通情形。圖/公路局提供
交通部長陳世凱今前往視察台9丁線61.5K和中路段搶通情形。圖/公路局提供

潭美颱風帶來豪大雨致台9丁線61.5K和中路段，發生落石坍方，預計今天傍晚5時搶通。交通部長陳世凱今前往現場表示，在兼顧安全與民生疏運的考量下，首度啟動蘇花改中仁隧道北上線單線雙向輪放的疏導措施，同時於特定時段開放機車行駛蘇花改，原本管制禁行的大貨車也開放通行。

陳世凱今前往了解開放機車與大貨車的實施狀況。他表示，在兼顧安全與民生疏運的考量下，要求公路局首度啟動蘇花改中仁隧道北上線單線雙向輪放的疏導措施，同時於特定時段開放機車行駛蘇花改，此外原本管制禁行的大貨車，也開放通行。

陳世凱也提醒，大貨車北上進入蘇花改後，需行駛右側專用道進入地磅站匯入主線車道，並與前車保持至少150公尺安全距離。

陳部長呼籲，疏導期間公路局會依安全或民生考量，調整各車種放行時段，請民眾注意路況訊息。

潭美 落石 蘇花改 車行 陳世凱 颱風

延伸閱讀

淡江大橋上梁新北巿府不知 藍議員批「作秀」、綠回「好事」

幫客運缺駕駛找解方 立委提兼職、國道雙層巴士

台鐵EMU3000座椅難坐、充電座藏太深 交長同感要求改善

立委譽「全國最大便當店」 今年已淨利1.26億破紀錄 台鐵打算出這招

相關新聞

把握周末回溫！下周再迎另一波東北季風 東半部及南部轉濕涼

中央氣象署指出，明天持續受潭美颱風外圍雲系影響，且台灣附近大氣環境不穩定，東半部及南部地區不定時有短暫陣雨。下周一起另一...

短延時強降雨！潭美颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨持續到晚間

潭美颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天基隆北海岸、宜蘭縣地區及台北市、新北市山區有局部大雨或豪雨，...

北捷電扶梯「尿尿哥」抓到了 開罰、求償檢修和清潔費

台北捷運忠孝復興站昨發生有男子邊便溺邊搭電扶梯，網友直呼「尿尿哥太噁心了」，北捷耗費大量人力清潔，今表示，昨晚車站人員發...

道安改善表現差…台中、桃園都被點名 11月赴中央專案報告

交通部今公布上周（10月12日至10月18日）交通事故24小時死亡資料，上周整體死亡人數38人，再創新7月以來單周新高，...

北捷尿尿哥可能有隱情？泌尿醫：3情況男人可能失禁

一名男性在北捷板南線轉文湖線的「最長電扶梯」就地小便，遭後方旅客拍下，上傳至Threads社群。影片中男子身著紅色上衣與...

擴大路檢偽變造車牌 公路局1天攔查9件當場扣牌

偽變造車牌事件頻傳，交通部公路局所屬監理單位今會同警察機關至違規車輛出沒熱點，執行擴大攔查「註銷及偽變造號牌」路檢勤務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。