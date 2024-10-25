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台9丁線和中路段傍晚搶通 首開放機車、大貨車行駛蘇花改
潭美颱風帶來豪大雨致台9丁線61.5K和中路段，發生落石坍方，預計今天傍晚5時搶通。交通部長陳世凱今前往現場表示，在兼顧安全與民生疏運的考量下，首度啟動蘇花改中仁隧道北上線單線雙向輪放的疏導措施，同時於特定時段開放機車行駛蘇花改，原本管制禁行的大貨車也開放通行。
陳世凱今前往了解開放機車與大貨車的實施狀況。他表示，在兼顧安全與民生疏運的考量下，要求公路局首度啟動蘇花改中仁隧道北上線單線雙向輪放的疏導措施，同時於特定時段開放機車行駛蘇花改，此外原本管制禁行的大貨車，也開放通行。
陳世凱也提醒，大貨車北上進入蘇花改後，需行駛右側專用道進入地磅站匯入主線車道，並與前車保持至少150公尺安全距離。
陳部長呼籲，疏導期間公路局會依安全或民生考量，調整各車種放行時段，請民眾注意路況訊息。
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