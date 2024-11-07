白髮讓你看起來比實際年齡老9歲？專家傳授「1招」簡單擊退白髮困擾！

灰白髮是許多男性的共同煩惱。根據日本藥廠以「男性白髮給人的觀感」為題，針對全國1,200名30-59歲民眾進行的一項調查，結果顯示當男性出現明顯的灰白髮，外觀上給人的感覺比實際年齡平均顯老9歲！除了染髮之外，現在還有更好的因應之道：德國No.1 男士護髮品牌*Alpecin研發出專為對抗灰白髮的「擊退白髮咖啡因泡沫染髮露 」，透過獨家5.6-DHI成分可輕鬆擊退白髮，而且內含Alpecin獨特咖啡因配方，有助強健脆弱髮根、維持頭髮豐盈感！

當男性出現明顯的灰白髮，外觀上給人的感覺比實際年齡平均顯老9歲。 圖／Shutterstock

頭髮變白全因黑色素產線「停工」

有的人步入中年開始冒出白髮，也有人年紀輕輕就「少年白」，究竟頭髮為什麼會變白？具體來說，人體大約有10萬個毛囊，每個毛囊裡都有決定頭髮的顏色的黑色素，然而隨著年齡增長，毛囊中的黑色素製造速度變慢，使頭髮開始變白。當頭髮中混合了白色和黑色時，讓頭髮呈現出灰色的效果，此外，營養不良、壓力、抽菸或健康出狀況，也會影響黑色素產生，導致頭髮變得灰白。

面對灰白髮困擾，許多人剛開始會選擇拔掉，但這可能會讓髮量不夠多的人感到更焦慮。染髮也是常見的處理方式之一，但實際上染髮不只會傷害頭皮和髮質、顏色太深不自然，不少男士覺得染髮既花時間也花錢，還必須常常補染，因此卻步。

想要有效解決問題，不妨試試Alpecin「擊退白髮咖啡因泡沫染髮露 」，每次洗頭髮都可以讓髮色逐漸變深，有效減少灰白髮， 每日只需使用2-5分鐘，持續使用15-25次，髮色持久深色，讓你看起來更年輕、有活力！

隨著年齡增長，毛囊中的黑色素的產生變慢，導致頭髮變得灰白。 圖／Shutterstock

真的可以黑回來！活性成分+嶄新技術擊退白髮

Alpecin這項嶄新技術來自Dr. Kurt Wolff研發實驗室，研究主持人Dr. Erik Schulze zur Wiesche 說明，Alpecin「擊退白髮咖啡因泡沫染髮露 」改變髮色的原理，就是透過加入獨家的活性成分5.6-DHI，這是頭髮黑色素的中間產物。

每日洗髮時，使用Alpecin「擊退白髮咖啡因泡沫染髮露 」，讓活性成分5.6-DHI附著、滲透進入髮絲，與氧氣結合反應，形成「類黑色素」，隨著使用時間及次數增加，色素積聚，髮色就會越來越深，此技術是仿效自然髮色生成的過程，讓已在頭髮上形成的自然烏黑效果能長久維持，直到頭髮新生部分長出。使用者可以透過產品停留在頭髮上的時間和使用次數來控制髮色，一旦髮色達到喜歡的深度，就能減少使用頻率。

持續使用15-25次，灰白髮明顯減少。 圖／Alpecin

簡單省時，還能強健髮根、豐盈秀髮！

與市面上同類型產品相比，Alpecin「擊退白髮咖啡因泡沫染髮露 」的優點在於簡單又省時，而且效果自然持久，使用方法就和洗髮一樣，只要在頭髮打濕後，直接使用泡沫染髮露清潔頭髮，讓泡泡在頭髮上停留2-5分鐘，透過活性成分5.6-DHI作用，會讓髮色逐漸變深。若希望加強髮色深色效果，建議讓泡沫染髮露在頭髮上停留5分鐘，再和平時洗髮一樣沖洗乾淨。持續使用，可幫助髮色維持自然深色。

對於使用者而言，Alpecin「擊退白髮咖啡因泡沫染髮露 」最吸引人的地方，就是和洗頭一樣方便，不像傳統染髮劑操作複雜、需要長時間等候上色，同時不含氨、過氧化氫等會有害化學物質或傷頭皮的成分，可以長期安心使用。針對男性相當在意的髮量問題，Alpecin「擊退白髮咖啡因泡沫染髮露 」更結合品牌獨特咖啡因配方，經科研實證能強健髮根、幫助秀髮保持強韌和豐盈感，因此獲得許多品牌愛用者的好評。有網友表示：「使用至今近兩周，已看到了一點成效。最棒的是，我只是換了產品，和平時一樣洗頭，還解決了『白髮、髮量』兩大問題，讓我節省了很多時間和金錢。」

Alpecin「擊退白髮咖啡因泡沫染髮露 」一瓶就能搞定2大問題。 圖／Alpecin

更多產品資訊請至Alpecin官網>

蝦皮官方商城: https://bit.ly/3Y43vbN

MOMO官方商城: https://bit.ly/4h2USHa

Alpecin官方商城: https://bit.ly/3NnUiGf

*根據德國AC Nielsen市場調查顯示，Alpecin咖啡因洗髮露在德國藥局，連續十年(2013-2022)市佔第一的男性健髮品牌。