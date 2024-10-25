好幸福！提升醫護留任 國泰醫院家庭日包場兒童新樂園

疫後護理人員缺工，為提升護理人員留任率，國泰醫院除增加護理人員績效獎金，導入多項輔助措施外，日前更包場台北市兒童新樂園，讓2500位來自汐止國泰綜合醫院、內湖國泰診所的員工，攜家帶眷玩遍遊樂設施，有員工小孩說，「爸爸的公司好棒喔，我還要再來。」

國泰醫院不定期舉辦各項員工關懷活動，今年8月才禮聘專業評審，祭出高額比賽獎金，舉辦首屆歌唱暨啦啦隊」比賽，吸引超過300位同仁參與。本次包場兒童新樂園，除讓員工盡興遊玩外，也提供美食餐券，讓員工在13台胖卡車選擇食物。院方表示，工作之餘兼顧生活平衡的作法，不少員工回饋「感謝院方提供的開心樂園，讓我們盡情釋放盡情歡樂。」

國泰綜合醫院院長簡志誠指出，同仁跟病人是醫院的2大寶貝，「有幸福的醫療同仁，才有好的醫療品質」，為創造員工幸福感，院方近年祭出多元化員工關懷措施，包括提供好的工作環境與條件、塑造各職類同仁對工作的榮譽感與認同感、運用智能科技提升工作效率、重視人才培育及提升多元員工福利等。

簡志誠說，院方提供的員工福利，舉凡行之有年的佛心價格便當、員工按摩、電影院包場以及員工及眷屬團保等，此外，除原有的三節獎金，今年更加碼三節抽獎，並新增護理績效獎金、優化護理宿舍讓同仁住得舒適安心，盼建立友善支持性工作環境，讓同仁感受到關心與重視。

國泰綜合醫院護理部主任魏芳君指出，近年來院方為提升護理同仁留任率，對於護理同仁已增加護理人員績效獎金，成人病房季績效獎金平均可達1萬元以上，同時外租全新裝潢五層樓護理宿舍，預計明年初完工。

魏芳君表示，院方還增加病房輔助人力、導入多項AI智能科技輔助護理紀錄及交班，提升護理工作效率，另為增加同仁榮譽感，更精心策劃護理每月之星、護理創新提案等多項塑造專業形象與榮譽感的活動，「期盼未來有更多護理同仁能加入國泰大家庭，一起守護病人健康。」