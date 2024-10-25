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爬下水道聽周杰倫演唱會？醫師搖頭揭原因：細菌問題很嚴重

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
周杰倫成為第一位在大巨蛋舉辦專場演唱會的歌手。圖／杰威爾提供
周杰倫成為第一位在大巨蛋舉辦專場演唱會的歌手。圖／杰威爾提供

歌手周杰倫演唱會門票被搶購一空，黃牛隨之漫天喊價，有網友發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」，雖是玩笑話，不過下水道裡「壞東西」可不少，排出的汙水與髒汙，恐滋生大腸桿菌、流感病毒等，醫師提醒，在下水道工作的族群，一定要戴好口罩、厚防水手套、長筒雨靴等，並建議穿著防水隔離衣，最多不連續待超過2小時。

周杰倫演唱會門票20分鐘內被秒殺，不少網友看著購票系統的「藍圈圈」哀嚎，下午釋票依舊瘋搶，一連4場皆一票難求，不少人敲碗加場，甚至連五月天阿信、A-Lin都表示搶不到票，但周所屬的「杰威爾音樂」已表示不加場。  

有民眾在臉書發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」活動，雖然發起者只是開玩笑，強調「搶不到也不要買黃牛，也不要去爬下水道」，呼籲透過正規管道購票，但仍吸引數萬人響應；連鎖家居品牌小編也幽默表示，「往演唱會的路有點暗，記得帶上一盞燈」，並放上下水道與燭台造型裝飾燈的照片，引發討論。  

不過，感染症專家、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，這是不可取的作法，因為下水道基本上是髒的，除了有水，又有某些管路排出的居家污染物，「裡面的細菌量滿多的」，且裡面相當悶熱，如果夏天溫度高，蒸發的空氣飛沫可能帶有病毒，例如感染者排出的排泄物，可能帶有如流感等病毒，細菌問題也很嚴重，可能有相當大量的大腸桿菌或腸內菌。  

衛福部疾管署衛教資訊指出，鉤端螺旋體的傳染方式為，可經由食入或接觸受感染動物之的尿液或組織汙染的水、土壤、食物而感染，當人農夫、衛生下水道工程人員或維修人員、礦工等在下水道工作，或游泳、戲水或野營時，經由皮膚傷口、口咽黏膜、眼結膜、鼻腔或生殖道的傷口感染。  

黃高彬提醒，需長時間在下水道環境工作者，一定要戴好口罩、厚的防水手套，腳上則要穿上長筒雨靴，不過可以的話，還是建議穿上防水隔離衣，但頂多待1至2小時就要先離開，不宜長時間待在下水道裡。

周杰倫 流感病毒 演唱會

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