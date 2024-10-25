道安改善表現差…台中、桃園都被點名 11月赴中央專案報告

交通部今公布上周（10月12日至10月18日）交通事故24小時死亡資料，上周整體死亡人數38人，再創新7月以來單周新高，另外行人死亡也有6人。交通部表示，由於桃園市連續4個月死亡人數上升、台中市近期大型事故多，被點名11月赴中央道安會報進行專案報告，為首次要求縣市前往報告改善作為。

交通部今公布上周交通事故數據，上周整體死亡人數38人，再創新7月以來單周新高，縣市部分整體死亡人數最多縣市為新北市6人、台北市4人、雲林縣4人、屏東縣4人；行人死亡為新北市3人、彰化縣1人、雲林縣1人、嘉義縣1人。

交通部說明，台南市、桃園市、新北市及彰化縣9月以來整體死亡人數均增加；行人部分則是新北市、桃園市及台中市增加較多。

交通部指出，過去交通部都會針對連續3個月死亡人數上升的縣市，派道安提升行動小組前往輔導，目前已輔導過桃園市、台中市、新竹市、南投縣、屏東縣及國道。由於桃園市連續4個月死亡人數上升、台中市近期大型事故多，被點名11月初赴中央道安會報進行專案報告。

交通部說明，桃園市今年1至7月累計30日死亡人數為166人，較去年同期增加34人，4、5、6、7月30日死亡人數分別為20人（較去年同期增加3）、21人（較去年同期增加2人）、20人（較去年同期增加7人）、37人（較去年同期增加19人）。

交通部今公布數據指出，今年截至10月18日累計交通事故24小時死亡整體死亡人數1345人，減幅為4.6%；行人159人，減幅為9.1%。整體死亡最多前4名為桃園市137人、台南市127人、新北市122人、屏東縣110人；行人死亡最多前5名為桃園市19人、新北市17人、台中市17人、高雄市14人、台南市13人。

交通部也說，上周交通事故24小時死亡，從事故碰撞型態來看，車與車事故：路口交岔撞6人、追撞6人、側撞4人、對撞4人。另車輛自撞：撞護欄3人、衝出路外2人、撞路樹2人、撞電桿1人、撞燈桿1人、撞盆栽1人、撞交通島1人、路上摔倒1人。行人死亡部分：同向通行中4人、穿越道路中1人、其他1人。

另外，交通部也公布截至10月23日民眾通報工程改善件數，10月17日至10月23日通報成案件數新增58件，完成141件。累計從1月1日至10月23日通報成案件數1224件，完成871件。