日男「小腸中風」切除250公分 台大營養照護助恢復進食

一位58歲長期在台灣工作的日本男士，因小腸中風在台大醫院接受手術，切除250公分小腸，術後嚴重營養不良，在台大醫院靜脈營養專責護理師與藥師組成的團隊合作下，至今已脫離靜脈營養注射，可經口攝取足夠營養維持生命。

另一名84歲罹患癌症女士，接受多次消化系統手術，術後發生胃腸道吸收不良。她坦言，自己一度「吃什麼拉什麼」，甚至為此想要一了百了，經由營養師調整三餐質地與烹煮方式，加上營養品的補充，目前已順利增加體重，恢復健康。

「切除腸道患者，經口進食常會遇到困擾，病友能恢復經口進食，簡直是奇蹟。」台大醫院副院長賴逸儒說，隨著現代醫療技術的進步，手術已成為治療各類健康問題的重要手段，然而，手術本身對身體影響不容小覷，尤其是術前、術後營養狀況，攸關手術成敗及患者康復速度，營養照護已成為現代醫療不可或缺的一部分。

台大醫院外科部副主任吳經閔表示，人體小腸長度約200至400公分，切除3分之2以上者，即視為大範圍切除，常見的原因包括腸沾黏、小腸中風、癌症等，患者因疾病影響，無法使用經口進食方式補充營養，使用靜脈營養注射，至多10年即會發生感染、肝腎病變等副作用，必須經由團隊努力，讓病人即早恢復經口進食。

吳經閔說，據臨床觀察，住院病人超過半數有營養不良情況，在未積極評估營養狀況的前提下，把病人送去開刀，後續死亡率、健保支出均為增加，台大醫院在病人住院首日，即會由護理師、營養師進行評估，這類營養評估，在日本、韓國等採取醫療保險制度的國家，均可獲給付，台灣卻沒有相關支付標準。

「癌症病人治療評估有500點健保給付，外科病人術前、術後的患者營養評估，目前卻無任何健保點數給付。」吳經閔說，台灣外科營養學會預計爭取健保給付1000點，作為手術病人營養評估費用，讓由營養師、藥劑師、醫師、護理師等組成的營養評估團隊不必再做白工。