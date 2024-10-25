延長致命卵巢癌復發時間 腹腔內熱化學、跨科合併治療

卵巢癌為罕見致命婦女癌症，晚期五年存活率僅有4成。 馬偕醫院婦產部婦女癌症學科主治醫師林玟瑄表示，一名49歲女性因卵巢惡性腫瘤出現腹部脹痛多日，除了化療外，也與大腸直腸外科合作做減積手術，合併腹腔內熱化學療法（HIPEC），術後恢復良好正使用口服標靶藥物做維持治療，目前無復發跡象。

根據國健署統計，2021年約有1793名婦女被診斷為卵巢癌，其中696人去世。林玟瑄說，傳統治療方式包括腫瘤切除和最大程度的減積手術，術會根據病理分期進行輔助性化學治療。

然而，如果病情已屬晚期，或患者合併其他內科疾病，或手術無法完全清除病灶時，會先選擇術前輔助性化學治療，待腫瘤縮小或範圍減少後，再進行減積/根除性手術，術後則繼續完成化學治療並定期追蹤。

卵巢癌有高達6、7成會復發，一般可能一年後就會復發。林玟瑄表示，針對腹膜內無法完全清除的微小癌細胞，可能導致日後疾病復發，此時則採用腹腔內熱化學療法徹底消除病灶，可以延長復發時間，延長時間因人而定。

林玟瑄說，卵巢癌手術中，醫師會儘量切除所有肉眼可見的腫瘤，再配合腹腔內熱化學療法，將加熱至攝氏41至43度的高濃度化學藥物注入病人的腹腔內，灌流約60至90分鐘。

馬偕醫院大腸直腸外科資深主治醫師陳建勳解釋，42度的溫度剛好可以殺死遺留在腹腔內的癌細胞，且不會對腹腔內正常器官造成損害，也會讓癌細胞的自我修復能力下降，變得更為脆弱，從而增強化療效果。高溫不僅能提升癌細胞的滅殺率，還能刺激熱激蛋白的增長，阻止新生血管的形成，進而抑制癌細胞的生長，同時也能強化病人的免疫系統。

據臨床實證研究結果，新診斷為卵巢癌、腹膜癌或輸卵管癌第三期且不適合手術作為第一線治療的患者；若先行術前輔助性化學治療，並在後續手術中結合HIPEC，與僅接受手術和傳統化療相比，接受HIPEC的患者中位存活期延長約12個月，死亡風險降低約3成，中位無病惡化期延長約3.6個月，復發風險減少約4成。