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花蓮觀光再加碼 7天6夜每人最高可拿6千元補助

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為擴大11月花蓮公益演唱會觀光效益，鼓勵旅客增加於花蓮停留天數，觀光署「0403振興花蓮自由行補助方案」特別推動花蓮3.0住宿加碼措施，延長旅客住宿之獎助期間至2024年11月30日，並放寬於活動期間申請獎助次數之限制及調整優惠金額，11月到花蓮7天6夜每人最高補助6,000元。

觀光署指出，為振興花蓮觀光，搭配大型演唱會前後住宿加碼，國人於大型演唱會（2024年11月1日至11月3日）期間住宿花蓮，除可享有原本「重遊花蓮一來再來」2.0方案，一晚補助最多1,000元的優惠外，於演唱會前3天（10月29日至10月31日）或後3天（11月4日至11月6日）區間（前後區間擇一），可再額外享有「第1晚補助最多1,000元、住第2晚可再補助最多1,500元」的優惠。

另外，大型演唱會後續加碼（3.0 Plus方案），國人於11月7日至11月3日期間住宿花蓮，可享有「第1晚補助最多1,000元、住第2晚可再補助最多1,500元」之優惠。

觀光署表示，為降低403花蓮地震對旅宿業的影響，觀光署自6月1日起，分階段推出振興花東旅宿的自由行住宿補助措施，並持續做滾動式的修正及調整，國人可多加利用各階段加碼方案，獲得最大優惠加碼效益！如於11/3-11月9日至花蓮進行7天6夜旅遊，則可參與花蓮2.0（11月3日）、3.0（11月4日至11月6日，其中2日折抵）及3.0plus（11月7日、11月8日）方案，最多得使用5次優惠折抵，最多折抵新臺幣6,000元。

國人於活動期間入住有參加本活動之花蓮合法旅宿，即可享有相關住宿優惠，除直接向旅宿業者訂房外，也可透過觀光署核定之旅行社所營國內訂房平台訂房（如：雄獅、可樂、易遊網、奧丁丁、康迅、亞揪遊、易飛網等），歡迎國人踴躍安排至花東住宿使用優惠折抵。

演唱會 觀光

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