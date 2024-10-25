喊話台北市處理垃圾同島一命 環境部：將共同研商互惠機制

行政院會昨天通過環境部提出的處理裸露垃圾方案，預計3年內投注12億元協助地方處理。環境部長彭啓明昨天喊話台北市焚化爐仍有餘裕，希望能發揮同島一命精神，支援其他縣市處理垃圾議題。環境部今天表示，縣市間互惠合作處理垃圾行之多年，呼籲有處理餘裕量能的縣市協助有困難的縣市處理垃圾，共度難關。

針對彭啓明同島一命的呼籲，台北市環保局對此表示，轄內的內湖、木柵、北投3座垃圾焚化廠均已老舊，餘裕處理量能有限，應以妥善處理轄內家戶垃圾優先。

針對台北市回應彭啓明期盼台北市發揮同島一命的精神，支援其他縣市處理垃圾議題，環境部表示，台北市過去率先推動垃圾費隨袋徵收，垃圾減量有成，因此歷年來焚化爐有餘裕量協助其他縣市處理垃圾。

此外，環境部將來如調度其他縣市垃圾到台北市協助處理，也會要求縣市落實垃圾分類減少垃圾量，並符合台北市焚化廠進廠標準，環境部近日也將與台北市政府，共同研商互惠合作處理機制。台北市焚化廠未來歲修整改期量能平衡問題也會加以考慮，不會對台北市的垃圾處理造成影響。

環境部說，縣市間互惠合作處理垃圾行之多年，近年因焚化廠整改期間量能縮減造成部分縣市垃圾堆置問題，環境部呼籲有處理餘裕量能的縣市，本同島一命的精神，協助有困難的縣市處理垃圾，共度難關。