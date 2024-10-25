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單身女性、女同志擬與代理孕母脫鉤 衛福部續討論

中央社／ 台北25日電

少子女化成為國安危機，外界關注台灣生育率低迷的原因。衛福部今天表示，人工生殖法修法也有不少民團建議單身女性、女同志配偶與代理孕母脫鉤處理，持續討論。

國發會主委劉鏡清昨天在立法院表示，台灣生育率低迷，很大因素是大家找不到理想的匹配對象，婚生子女比率非常高，尤其台灣多是結婚後才會生小孩，與歐美國情不同。政府目前策略第一步是守住現在的出生狀態，下一步則是思考如何提升生育率。

衛生福利部日前預告人工生殖法修正草案，開放同性伴侶、單身人工生殖合法，各界較無共識的代理孕母也在增列適用範圍內。

衛生福利部次長林靜儀今天接受中央社記者電訪表示，草案預告後收到非常多意見，其中各界對代理孕母有較多疑慮，尤其對內部細節或國外經驗，都有較多爭議；因此婦女團體及性別團體，較傾向把爭議較小的單身女性、女同志配偶部分脫鉤、先處理，與國發會提及的方向一致。

林靜儀說，確實有聽到女性聲音表示沒有找到合適伴侶或不打算有男性伴侶；除了鼓勵有伴侶的女性及早生育外，用科技輔助生育則是技術上可以協助的部分，對於人工生殖法修法方向，將持續討論。

台灣生殖醫學會理事長蔡英美今天接受中央社記者表示，目前法規規定，一定要結婚才能進行人工生殖，即使女性在年輕時就先行凍卵，也要等到結婚後才能使用；因此臨床上可以看到有女性30多歲就來凍卵，但等到40歲左右婚姻生活穩定了，才來使用。

蔡英美說明，年過30歲生育能力就受影響，不僅卵巢功能更會像「溜滑梯」，卵子數、品質都下滑，胚胎著床狀況、產婦發生妊娠高血壓風險，也都與年齡息息相關。就算採人工生殖，成功率也受影響，以試管嬰兒而言，35歲以下做，成功率可達44%，但超過40歲就剩18%、42歲後更僅剩7.6%。

臨床上看到女性實際凍卵狀況，蔡英美指出，大部分都是單身在做凍卵，已婚者則多選擇效果較好的凍胚；但因一旦離婚，凍胚就要銷毀，因此也有部分已婚女性仍會選擇凍卵，完整掌握自己的生殖細胞。

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