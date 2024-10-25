五月天太夯！鄉公所也搶商機、推2人同行1人免費方案

五月天下月初將到花蓮開唱，已帶動市區住宿率飆漲，豐濱鄉公所也搶攻五月天商機，11月1至5日推出月洞遊憩區2人同行1人免費方案，邀民眾來聽演唱會，順遊東海岸賞蝠乘船。

位於台11線沿線的「月洞」遊憩區鄰近太平洋，是一處天然海蝕洞，幽暗的洞內年均溫在攝氏20度左右，濕度也穩定，吸引多種蝙蝠棲息，鄉公所曾委託學術單位研究，目前已知有東亞摺翅蝠、台灣無尾葉鼻蝠、台灣葉鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠、台灣大蹄鼻蝠、華南水鼠耳蝠等6種，冬季最多時聚集近2000個體。

豐濱鄉長邱福順說，五月天「2024 Just Love It！一路向東」演唱會於11月2、3日到花蓮舉行，掀起熱潮，市區住房率已飆漲到8成5，各地樂迷湧入。為搶攻五月天商機，鄉公所從11月1日起至5日推出月洞乘船賞蝠2人同行1人免費優惠方案，1日起前100名購票乘船遊客，買一張船票就送一個背帶，送完為止，優惠及背帶都不包含原本就免購票者。

鄉公所指出，月洞遊憩區位於台11線64.5公里處，神祕天然的鐘乳石岩洞及獨特的乘船賞蝠體驗，乘船全票100元，半票50元，每年吸引3萬多名遊客，今年受4月地震、7月凱米颱風影響，花蓮觀光蕭條，月洞遊客人數1到9月只剩1萬5000人，僅及去年同期的一半，售票收入大跌58%。

豐濱鄉另一處重要景點是同樣在台11線上的親不知子天空古道，原本每年約20萬人次遊客，地震後古道嚴重毀損不開放，為方便遊客，鄉公所開放停車空間、廁所、觀海小公園等區域，讓到東海岸旅遊的民眾可以稍事休息並解決如廁需求。