亞洲旅展新加坡登場 台灣館吸睛強化市場能見度

亞洲國際旅遊展在新加坡登場，交通部觀光署率團設立台灣館吸引人潮關注，期待促進國際旅遊市場對台灣的認識，強化台灣在國際市場中的能見度與競爭優勢。

亞洲國際旅遊展（ITB Asia）是亞太地區知名的商展活動，本週在新加坡金沙會展中心舉辦，來自逾百個國家與地區的參展商設立展攤，上千名買主參訪，活動超過上萬人與會。參展單位主要為旅遊業、航空公司、各國觀光旅遊局、國際會展組織及交通運輸業等領域。

交通部觀光署表示，今年擴大參展規模，與台北市政府觀光傳播局及國內會展業者到新加坡參展設立台灣館，期盼拓展商機。台灣館今年以「Taiwan- Wavesof Wonder」為設計主軸，設計靈感源於台灣多樣化自然景觀。

觀光署駐新加坡辦事處主任陳憶婷、台北市觀傳局會展一站式服務主任杜羿樊、中華國際會議展覽協會副秘書長張淑婷等人參與活動。

台灣館還舉行媒體說明會（Taiwan PressBriefing），以大會媒合平台系統邀約買主進行團體買主簡報，針對國際公協會買主及國際媒體推廣台灣整體觀光，期待促進國際旅遊市場對台灣作為綠色會展及永續觀光目的地的認識，並強化台灣在國際市場中的能見度與競爭優勢。

台北市觀傳局表示，台北舉辦多項國際級的運動賽事，例如台北馬拉松與即將舉辦的2025雙北世界壯年運動會等；而此次會展活動舉辦下午茶活動，不僅提供台灣經典飲品珍珠奶茶，還設置數字畫創作，讓參與者瞭解台北景點、美食和特色活動，促進未來合作洽談，帶動更多國際會展到台北舉辦。

而新加坡航空旅遊展（Singapore Airlines Time To FlyTravel Fair）今天至27日舉辦，觀光署也推出優惠，購買團體行程可兌換禮品，購買機票也可換一張限量悠遊卡，期待有助推廣台灣旅遊熱度。

此外，駐新加坡代表童振源在臉書發文提及，為推廣台灣特色旅遊，新加坡台灣美食商家I LoveTaimei（我愛台妹）籌辦「Bobactober Taiwan Edition」活動，參加者只需在參與品牌的門市消費，有機會贏取獎品及優惠，內容包括大富翁集點遊戲與抽獎等活動。

活動同時集結航空公司、台東縣、台南市、苗栗縣、南投縣等縣市政府，及台北市牛肉麵交流發展協會等單位，盼進一步促進新加坡與台灣之間的旅遊交流。