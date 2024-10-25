計較蛋10元還是15元？ 王浩宇指餐飲業困境：憑什麼要減少利潤

餐飲業成本包含房租、材料費用、人事費用以及其他雜項支出的總和。民進黨前桃園市議員王浩宇發文表示，感覺外食在漲，但餐飲營業毛利率在疫情後就很慘，很多人還在計較蛋10元還是15元，店家都快「做不下去了」。

前桃園市議員王浩宇在臉書發文，表示雖然民眾感覺外食在漲，但餐飲營業毛利率在疫情後就很慘，連龍頭王品的稅後淨利率都只有6.65%，吃飯花1000元他們只賺66.5元，早餐店毛利只剩35%以下，扣掉電費、人事、租金、食材成本賺不到5%，很多員工都是自己家人、幾乎不休息，不然根本「經營不下去」。

王浩宇指出，傳統早餐店最近一直在倒閉，很多人還在計較蛋「10元還是15元」，店家都快做不下去了。他家後面一條街，半年就倒了3家，老闆的說法都是虧錢了，決定要轉業去找工作，真的很不好做。

他認為，台灣人最不懂的就是給予別人的付出價值，所以服務業、餐飲業只能壓低價格去生存，員工薪資一直拉不起來。煎蛋是有價值的，幫你修水電、補胎也是，不要期待便宜、免費，你的薪資調漲了就不想被扣，別人憑什麼要減少利潤，甚至賠錢賣你？並在最後表示：「這就是真話，難聽但真實」。

另外，他也指出，早餐店，毛利大概25-35%。除非是加盟Q Burger 這種拉高價值的，其實不太好賺，最近營業電費又漲，其實已經「倒一堆」了。蛋價只是調漲的一個理由，理性的人就能理解，薪資上漲的代價就是物價上漲，台灣必需要經歷這個過程。