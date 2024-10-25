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萬聖節將至 「電子糖果」暗語流竄FB、IG 小心是菸毒

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
萬聖節將至，不少民眾躍躍欲試，準備參與各地萬聖活動，有不肖菸草業者，利用「電子糖果」等關鍵字，行銷電子菸產品。本報資料照片
萬聖節將至，不少民眾躍躍欲試，準備參與各地萬聖活動，有不肖菸草業者，利用「電子糖果」等關鍵字，行銷電子菸產品。本報資料照片

萬聖節即將到來，但網購的「電子糖果」卻可能是假冒的電子煙產品。不少民眾躍躍欲試，準備參與各地萬聖活動，有菸草業者利用「電子糖果」等關鍵字，行銷電子煙產品。衛福部國健署提醒，青少年、家長若不謹慎分辨，萬聖節購買糖果產品應景時，恐落入圈套，危害兒少健康。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，電子煙含尼古丁，影響兒少生長及大腦發育，韓國研究發現，吸食電子煙的兒童與青少年，罹患氣喘機率是未吸食者兩倍，美國有兒少因吸食電子煙，產生嚴重肺傷害，台灣雖通過菸害防制法，禁止電子煙，但部分業者仍在網路平台上以「糖果」為關鍵字販售，加上可愛的外觀，恐在節慶時讓兒少不慎購入。

羅素英表示，國健署持續監測網路平台訊息，發現在業者配合自主管理、審核後，傳統的購物平台、拍賣網站，違法刊登電子煙件數下降，但業者把戰場轉向自行架設的網站，或臉書、IG等國外平台通路，電子煙產品仍持續流竄。

依照菸防法，違法刊登廣告或販賣電子煙者，可處20至100萬元罰則，民眾如發現違法網站，可將畫面、網址、行為人資料保存，向地方衛生局檢舉。

國健署110年青少年吸菸行為調查結果顯示，110年國中學生電子煙使用率由107年1.9%上升至3.9%；高中職學生則由107年3.4%竄升至8.8%，推估超過7.9萬名青少年正在使用電子煙，對青少年形成嚴重的健康危機，而大多數吸菸者是從兒童或青少年開始接觸，並未意識到吸菸的風險和尼古丁的成癮性，且許多年輕人不但低估尼古丁成癮性，也高估了自己未來戒菸能力。

國健署提供多元戒菸服務，想要戒菸的青少年可就近到全台，近2700家戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）接受戒菸衛教服務，或撥打免費戒菸諮詢專線「0800-636363」，或利用line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）進行戒菸相關諮詢，透過方便、隱密的戒菸諮詢，與專業人員討論並制定個人化的戒菸計畫。

戒菸 電子煙

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