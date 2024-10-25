花蓮觀光振興11月再加碼 7天6夜每人最高補助6千元

交通部觀光署表示，為擴大11月花蓮公益演唱會觀光效益，鼓勵旅客增加於花蓮停留天數，「0403振興花蓮自由行補助方案」推動花蓮3.0、3.0 Plus住宿加碼措施，延長旅客住宿獎助期間至11月30日（至經費用罄為止），並放寬於活動期間申請獎助次數限制及調整優惠金額，11月到花蓮7天6夜每人最高補助6000元。

觀光署說，11月專案大型演唱會前後住宿加碼3.0方案自10月29日至11月6日，國人於大型演唱會（11月1日至11月3日）期間住宿花蓮，除可享有原本「重遊花蓮 一來再來」2.0方案，一晚補助最多1000元的優惠外，於演唱會前3天（10月29日至10月31日）或後3天（11月4日至11月6日）區間（前後區間擇一），可再額外享有「第1晚補助最多1000元、住第2晚可再補助最多1500元」優惠。

觀光署表示，大型演唱會後續加碼3.0 Plus方案自11月7日至11月30日，期間住宿花蓮可享有「第1晚補助最多1000元、住第2晚可再補助最多1500元」優惠。

觀光署表示，為降低0403花蓮地震對旅宿業的影響，觀光署自6月1日起，分階段推出振興花東旅宿的自由行住宿補助措施，並持續做滾動式的修正及調整，國人可多加利用各階段加碼方案。如於11月3日至11月9日至花蓮進行7天6夜旅遊，則可參與花蓮2.0（11月3日）、3.0（11月4日至11月6日，其中2日折抵）及3.0plus（11月7日、11月8日）方案，最多得使用5次優惠折抵，最多折抵6000元。

觀光署表示，國人於活動期間入住有參加活動的花蓮合法旅宿，即可享有相關住宿優惠，除直接向旅宿業者訂房外，也可透過觀光署核定旅行社所營國內訂房平台訂房（如雄獅、可樂、易遊網、奧丁丁、康迅、亞揪遊、易飛網等），相關資訊可至交通部觀光署行政資訊網等查詢。