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山陀兒颱風農損現金救助已公告 彰化這些農作可申請
山陀兒颱風日前造成彰化縣沿海鄉鎮農作物農損，農業部已公告包括彰化全縣的大豆、芳苑鄉的高粱、胡(芝)麻、洋蔥、胡蘿蔔；線西鄉的胡芝麻等均達現金救助標準，損失率達20%以上的農民即日起到11月7日可向各公所提出補助申請。
山陀兒颱風日前強風夾帶鹽塵造成大豆、高粱、胡(芝)麻、洋蔥及胡蘿蔔等作物的葉片乾枯、植株死亡等延遲性農損，農業部已公告包括彰化全縣的大豆、芳苑鄉及線西鄉的胡(芝)麻等作物可申請現金補助。
此次公告大豆、高粱，每公頃救助金額為2萬8千元，胡(芝)麻每公頃救助3萬元，胡蘿蔔每公頃救助4萬1千元，洋蔥每公頃救助4萬6千元。
彰化縣長王惠美也提醒農友，因氣候變遷加劇，近期因連續大雨、高溫、10度以上日夜溫差等氣候異常現象，已影響農作物生長狀況與病蟲害頻繁出現，農民若有延遲性災損，應先至公所通報，縣府會在第一時間彙整各鄉鎮市災損情形後，邀集臺中區改良場、農糧署及公所等單位組成勘災小組，確認災損情形後，立即向農業部爭取救助。
受災農民除了可申請現金救助，也公告為農業天然災害低利貸款地區，欲申借貸款農民可向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書、使用土地及設施合法證明文件及「農業天然災害復建及復耕計畫書」向當地農會提出申請。
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