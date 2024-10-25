沙崙健康園區初審未過 回收水、廢棄物處理須加強規畫

環境部今天召開「台南市沙崙健康園區環境影響說明書專案小組初審會議」，在經過數小時討論後，環評委員認為本案在回收水使用及廢棄物處理仍須加強規畫，本案經環委決議補正再審。

本計畫基地範圍84.2542公頃，其中公有地佔4.8%(19筆)，私地主3.22%(11筆，私地主共29人，台糖土地91.98%，沙崙健康園區位於沙崙科學城東北側，區內主要為林木及農耕地使用。開發單位台南市政府表示，本計畫之開發係基於前瞻基礎建設計畫、5+2產業創新計畫、6大核心戰略推動方案等上位計畫，在產業創新、AI與5G的既有堅實基礎上，結合「沙崙智慧綠能科學城」既有基礎動能，強化產學連結並設置適宜的產業用地。本計畫引進如生醫、AI、資安、綠能等上中下游製造業，本園區就業人口預計約4000人。

用水及回收水部分，經採雨水貯留回收設施供應之水量約計99CMD，主要供澆灌使用，澆灌用水不計入自來水需水量；工業回收重複利用水量約837CMD。本案計畫用水量為1785CMD，其中1133CMD由自來水供應，待澆灌用水用雨水、汙水廠回收水回收率達83.42%。

環委表示，回收用水根據開發單位規畫僅是澆灌和清掃使用，除了應規畫其他合理使用外，也要補充回收水質設計標準，也應補充放流水質處理設計值等，並檢視健康風險評估；另因應極端氣候強降雨，開發單位應提出未來區域排水的改善計畫，並檢視園區滯洪池及排水設施規畫的合理性。

環委也提醒，應依保育類物種如東方草鴞、環頸雉的棲地特性，強化及具體提出生態保育作為和棲地補償計畫；另園區廢棄物的種類、產生量及去化管道等應有相關規畫，而當進駐廠商達一定比率時，應啟動園區廢棄物設施興建規畫的評估。

也有環委說，本計畫開發後的樹木移置最後還會剩下約1.1萬株，然而台南市路樹等已趨近飽和，應說明區外移植樹木要移去何處，否則就可能像航空城一樣，數年過去，幾千株只移出20多株而已。

本案在環評委員建議開發單位回收水使用及廢棄物處理仍須加強規畫，且開發單位給予相關承諾下，經環委決議補正再審。