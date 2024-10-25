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康芮颱風下周三路徑是關鍵 北轉位置和角度變數大

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
康芮颱風暫無影響，下周接近程度待觀察。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
康芮颱風暫無影響，下周接近程度待觀察。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專

今年第21號康芮颱風今天上午8時生成，中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，未來將先向西行朝菲律賓東方海面前進，下周二起接近菲律賓東方海面，下周三後路徑待觀察。這個周末天氣不受康芮颱風影響，但北東仍有短暫雨、中南午後雨。

氣象署表示，康芮颱風要接近仍需好幾天的時間，未來它來到菲律賓東方海面之後，路徑仍有較大的不確定性。目前資料顯示北轉機率相對較高，但北轉的位置和角度仍有很大的變化空間，到時候離台灣的遠近，和下周天氣有密切關係。另外，也有少部分資料認為颱風有持續向西通過菲律賓的機率，氣象署將持續觀察，多留意最新預報資訊。

至於這兩天外圍環流影響台灣的潭美颱風，氣象署表示，目前位在南海，並持續向西前進。未來雖然受大環境導引氣流影響有迴轉的機率，但預計強度會逐漸減弱，活動的範圍也都在比較南邊、海南島以南的區域為主，要再影響台灣的機率是偏低的。這段期間大氣環境的變化比較複雜，持續密切觀察兩個颱風的狀態。

近期天氣部分，氣象署表示，今天潭美颱風外圍環流影響，桃園以北、東半部、恆春半島及馬祖仍有雨，其中基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島仍要注意局部豪大雨。不過，趨勢上，北台灣白天起降雨的情形會逐步減少，花東則是會持續到比較晚，也有小區域比較明顯的降雨。

明天潭美颱風遠離，但氣象署表示，仍受其外圍雲系影響，位於迎風面地區的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有較大雨勢，南部零星降雨，午後西半部山區及南部地區有局部大雨發生的機率。

周日水氣仍多，氣象署表示，環境風場為偏東風至東北風影響，位於迎風面地區的北部、東半部地區及恆春半島仍偶雨，午後南部地區及其他山區有零星降雨。

氣象署表示，海邊浪仍然很大，今天沿海易有3到5公尺大浪，明天白天各沿海浪高仍有2至4公尺，明晚起至周日浪高稍減弱，但西南部、東半部沿海及基隆北海岸、澎湖、金門仍有長浪發生的機率，前往海邊活動要注意安全。基隆北海岸及鄰近山區、宜蘭山區已有大量降雨，易使土石鬆動造成坍方落石，近期非必要的話，避免前往上述山區活動，行經相關路段提高警覺、注意路況。

基隆 氣象署 颱風

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