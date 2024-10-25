在宅急症照護可商保理賠？健保署：仍屬住院且已有前例

全民健康保險在宅急症照護試辦計畫讓病患可在家接受治療，但是否不符商業保險理賠資格？健保署長石崇良表示，在家治療仍屬住院，且所需時間比在醫院短，對保險公司來說，可降低住院日額及實支實付理賠費用。目前健保署正與金管會、保險公司討論，希望在宅急症照護比照白內障等門診手術，未住院仍可獲商保理賠。

在宅急症照護試辦計畫今年7月1日啟動，讓有肺炎、泌尿道、軟組織感染的居家醫療病人、照護機構住民、急診個案，可在家或照護機構接受治療。但目前住院醫療險或壽險附加險，皆以住院為理賠前提，意即須經醫師診斷，並正式辦理住院手續，確實入院接受治療；在宅急症照護試辦計畫公文也列明，須由病人直接向保險公司洽詢理賠條件。

去年健保署清查短期住院，引爆癌友擔心，醫療發展、患者需求與商保理賠三方拉鋸，恐於在宅急症照護重新上演，影響計畫推行成效。石崇良表示，在宅急症照護實際上仍是住院，對商保來說非額外支出，更因三種感染症治療有標準療程及目標天數，例如肺炎目標9天、上限14天；尿路感染目標7天、上限9天；軟組織感染目標6天、上限8天，比一般住院天數短，可降低住院日額及實支實付費用。

石崇良說，目前健保署正與金管會、保險公司討論，期望在宅急症照護比照白內障門診手術，雖無住院，仍獲商保理賠，將繼續朝這方向努力。

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