快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

潭美將大迴轉、康芮逼近再北上 粉專曝雙颱侵台機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
潭美颱風未來48小時會朝西移動，抵達海南到南方、越南東岸時，環流配置改變，將會大迴轉。輕度颱風康芮，預測未來朝西北西方向移動。󠀠圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
潭美颱風未來48小時會朝西移動，抵達海南到南方、越南東岸時，環流配置改變，將會大迴轉。輕度颱風康芮，預測未來朝西北西方向移動。󠀠圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，今天上午8時發展為輕度颱風康芮。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，康芮颱風未來4天在太平洋高壓導引下，會先偏西快速移動。下周二抵達日本琉球南方、菲律賓東方時，正好來到高壓邊緣，將會北轉，後期再轉向東北的機率較高，要靠近、侵襲台灣的機率偏低。

另一個潭美颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來48小時會朝西移動，重整旗鼓後會略為增強，抵達海南到南方、越南東岸時，環流配置改變，將會大迴轉。只是此時所處的風切偏強，海水熱焓量稍低，不利颱風生存，強度將會逐漸減弱，以目前資料要靠近台灣的機率也是偏低的。目前兩個颱風要侵襲台灣的機率都很低，但秋颱多變化，持續追蹤。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。󠀠

康芮 颱風

延伸閱讀

雙颱「很可能相互影響」 鄭明典：康芮還不一定會往北

北部雨勢趨緩 潭美路徑詭譎、康芮間接加強東北季風 下周降溫大跌7度

康芮颱風今晨生成 雙颱「互相逼近牽引」路徑有變數

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

相關新聞

把握周末回溫！下周再迎另一波東北季風 東半部及南部轉濕涼

中央氣象署指出，明天持續受潭美颱風外圍雲系影響，且台灣附近大氣環境不穩定，東半部及南部地區不定時有短暫陣雨。下周一起另一...

短延時強降雨！潭美颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨持續到晚間

潭美颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天基隆北海岸、宜蘭縣地區及台北市、新北市山區有局部大雨或豪雨，...

北捷電扶梯「尿尿哥」抓到了 開罰、求償檢修和清潔費

台北捷運忠孝復興站昨發生有男子邊便溺邊搭電扶梯，網友直呼「尿尿哥太噁心了」，北捷耗費大量人力清潔，今表示，昨晚車站人員發...

道安改善表現差…台中、桃園都被點名 11月赴中央專案報告

交通部今公布上周（10月12日至10月18日）交通事故24小時死亡資料，上周整體死亡人數38人，再創新7月以來單周新高，...

北捷尿尿哥可能有隱情？泌尿醫：3情況男人可能失禁

一名男性在北捷板南線轉文湖線的「最長電扶梯」就地小便，遭後方旅客拍下，上傳至Threads社群。影片中男子身著紅色上衣與...

新北三芝區茭白筍評鑑品質優 40組農友參賽爭冠軍

三芝區優質的自然環境與肥沃的土壤，孕育出鮮美甜脆的茭白筍，而為了讓三芝區茭白筍種植技術與品質不斷提升，區公所與農會聯合辦理茭白筍評鑑會，邀請專業評審針對參賽茭白筍做全面評鑑，獲獎農友也將於明(26)日三芝茭白筍節活動進行頒獎，冠軍將獲新台幣3,000元獎金，藉此鼓勵農民維持高規格、高品質栽種茭白筍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。