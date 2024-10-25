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潭美將大迴轉、康芮逼近再北上 粉專曝雙颱侵台機率
原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，今天上午8時發展為輕度颱風康芮。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，康芮颱風未來4天在太平洋高壓導引下，會先偏西快速移動。下周二抵達日本琉球南方、菲律賓東方時，正好來到高壓邊緣，將會北轉，後期再轉向東北的機率較高，要靠近、侵襲台灣的機率偏低。
另一個潭美颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來48小時會朝西移動，重整旗鼓後會略為增強，抵達海南到南方、越南東岸時，環流配置改變，將會大迴轉。只是此時所處的風切偏強，海水熱焓量稍低，不利颱風生存，強度將會逐漸減弱，以目前資料要靠近台灣的機率也是偏低的。目前兩個颱風要侵襲台灣的機率都很低，但秋颱多變化，持續追蹤。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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