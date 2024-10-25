全台第一個三代同嗨「Super Orange 超橘派對」11月登場！4 大亮點搶先看，一起玩翻兒童新樂園

全台第一個三代同嗨的「Super Orange 超橘派對」將於11月16日、17日熱鬧登場，地點就在大小朋友都愛的台北兒童新樂園。這場由udn聯合線上主辦的橘世代派對，有活力充沛的熟齡運動會「陽光活力盃」、高手如雲的「音圓．超橘卡拉OK大賽」，還邀請到超強歌手陣容登台演出，一起嗨翻兒童新樂園！

隨著人口快速老化，台灣將在2025年邁入超高齡社會，屆時老年人口佔總人口比例突破20%，相當於每5人就有1人年紀超過65歲，對媒體、對大眾而言是重大議題。「現在很多熟齡族充滿活力，對生活有不同的想像，想要撕下『老』的標籤！」聯合線上總經理官振萱表示，聯合線上《橘世代》長期關注中高齡議題，推出各式各樣的課程與活動，攜手中高齡者成為「有趣的大人」，為生活開啟無限可能。官振萱説，聯合報作為台灣的指標性媒體，期待發揮媒體的正向影響力，串聯陽光活力中心、社區大學社團及熱心公益的企業夥伴，打造全台第一個三代同嗨的「SuperOrange 超橘派對」橘世代派對，邀請大人們帶頭，孩青銀三代同行，大家一起動起來，無論年紀多大都能擁有燦爛的人生下半場。

Super Orange 超橘派對4大亮點

今年主打「陽光活力盃」、「Super Orange Show 超橘秀」、「音圓．超橘卡拉OK大賽」、「超橘市集」4大主軸，歡迎45歲以上的熟齡朋友們，帶著全家大小入園同歡。

現場還有大會闖關活動，凡入園民眾皆可免費領取集章DM，完成指定任務或消費，有機會抽中按摩椅、除濕機、飯店住宿券等獎項，每日限量500份大小好禮等你來闖關！

超橘派對亮點1：陽光活力盃

走出戶外運動，不但能增強體魄，還能拓展你的社交圈！由聯合線上《橘世代》、SUNVIS陽光活力中心攜手舉辦的「陽光活力盃」，是一場以公益為名、結合青銀共創的運動會，鼓勵中高齡長者與親朋好友們一起運動，邁向「全齡健康」的終極目標。

活動分為中高齡組、身障組，歡迎親朋好友、各路好手組隊參加，將挑戰一連串趣味競賽，包括「雪橇接力」、「翻天覆地」、「手腳並用」和「拋球九宮格」等，在過程中享受樂趣，養成規律運動的習慣。

超橘派對亮點2：Super Orange Show 超橘秀

「Super Orange Show 超橘秀」將帶來一場視聽盛宴，帶你歡樂重溫青春點滴往事，體驗橘世代的多元樣貌。

由小朋友最愛的【氣球天使】歡樂開場，【金曲台語歌后秀蘭瑪雅、美聲天后周蕙】接力演出，以及社區大學社團的小提琴、樂團及太極拳表演，翻轉你對「老」的印象！想學習理財或健康生活的人，也別錯過【存股達人華倫老師、無毒生活教母 譚敦慈】的精彩演講，滿滿的實用知識等你帶回家！

超橘派對亮點3：音圓．超橘卡拉OK大賽

由udn聯合線上《橘世代》與音圓電腦伴唱機共同舉辦，專為45歲以上熟齡族群打造的歌唱盛典，無論是擁有多年「歌齡」的歌唱高手，或是單純喜歡音樂的愛好者都可以報名，一起角逐進入決賽的資格，最終優勝者更可抱回高達10萬元的獎金。

9月份線上初賽已吸引超過千人報名，11月初將評選出20強歌唱好手進入決賽，將於11月17日站上兒童新樂園的樹蛙表演場，在專業評審面前展現歌唱實力，進行最終大比拚，爭奪歌王歌后寶座！

超橘派對亮點4：「超橘市集」健康樂活圈

現場更有最豐富的「超橘市集」等你來逛！這裡集結了眾多品牌，聯手打造健康樂活圈，健康生活、飲食照顧、友善金融等多元商品和互動體驗，應有盡有。更特別的是，各地社區大學和食農夥伴加入擺攤，帶來富有溫度的手作商品、二手小物、農產好物及藝術展覽，讓你玩得開心，體驗到一生受用的健康生活理念。

不論你是老的、大的、小的朋友，一起前進台北兒童新樂園吧！用最chill的方式唱跳玩樂、找回童心，享受熱鬧非凡的派對氣氛，一起成為有趣的大人！

更多活動詳情請見活動網站：https://bit.ly/48eiwwt

【Super Orange超橘派對 活動資訊】

四大活動亮點

#超橘市集 #陽光活力盃 #超橘秀 #音圓超橘卡拉OK大賽

日期：11月16日（星期六）至11月17日（星期日）

時間：上午10點～下午5點

地點：臺北市兒童新樂園（台北市士林區承德路五段55號）

【主辦單位】聯合報系、聯合線上、橘世代

【協辦單位】陽光社會福利基金會、sunvis

【主要贊助】音圓電腦伴唱機

【活動響應】蝦皮購物、H2U永悅健康、明治明倍適、Protison補體素、中興保全科技、新光銀行、臺銀人壽股份有限公司、滋立燕窩、第一名店、Fuji按摩椅、宏碁健康、巴部農天然鹼性礦泉水、台北士林萬麗酒店、Ta-Da 泰達椅、可樂果、卡迪娜、COZZI和逸飯店台北民生館、COZZI和逸飯店台北忠孝館、COZZI和逸飯店桃園館、COZZI和逸飯店台南西門館、伊萊克斯、留酥、海柏特、naturgy 我的黃金：比例、膳魔師、黑松

【共好夥伴】社團法人社區大學全國促進會、臺北市銀髮服務新創活力中心、臺北市萬華社區大學、基隆社區大學銀髮藝術樂活社、臺北市中正社區大學、臺北市北投社區大學、新北市新莊社區大學、新北市新中和社區大學、順興社區發展協會、久如社區農情良食手作坊、肌齊力運動、北投雲集食農教育勞動合作社(北投故事屋)、北投雲集食農教育勞動合作社(普羅旺斯烘焙坊)、北投雲集食農教育勞動合作社(大梯田農場)、忠順社區發展協會