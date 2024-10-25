雙颱「很可能相互影響」 鄭明典：康芮還不一定會往北

西北太平洋有兩個颱風，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，潭美雲系總算比較像颱風了，它持續往南海移動。康瑞颱風雲系還在組織中，目前也是偏西移動。

鄭明典表示，這兩個颱風位於同一個大低壓帶內，所以很可能會相互影響。而北方的副高持續偏強，康芮還不一定會往北，需要再觀察幾天。

中央氣象署資深預報員劉宇其表示，潭美颱風今天逐漸往西前進、逐漸遠離台灣，另外要注意，在台灣東南東方2700公里，今年第21號颱風康芮上午8時生成，預計下周一、周二逐漸往西前進到菲律賓東方海面，屆時可能會有逐漸北轉、朝向琉球方向前進的狀態。整體颱風中心潛勢範圍滿大的，有預報資料它北轉的位置可能比較接近台灣或比較遠，所以後期路徑持續觀察。

雙颱是否會產生藤原效應？劉宇其表示，藤原效應是兩個颱風在非常接近的時候，對各自的路徑產生影響，會產生逆時針互繞的狀況。以目前的氣象資料顯示，康芮颱風下周一、周二來到琉球海面的時候，潭美颱風屆時大致上在南海，這兩個颱風保有一定的距離，目前來看，分別的路徑變化和當時導引氣流環境的路徑變化影響因素比較主要，除非這兩個颱風比預期更加接近，才有可能有藤原效應。路徑上仍有變數，氣象署持續觀察。