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別再走電扶梯！北捷要立告示 一票通勤族喊「終於」：常被兇硬擠借過

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運表示將加強宣導電扶梯兩側都可站立。圖／取自台北捷運官網
台北捷運表示將加強宣導電扶梯兩側都可站立。圖／取自台北捷運官網

搭乘台北捷運電扶梯時，常可見民眾多靠右側站立，左側則會有人行走通過。不過台北捷運日前表示電扶梯兩側都可站立，將進一步研議尖峰時段於台北車站等重要轉乘車站，適時採取標示「兩側站立」及廣播方式，加強宣導，對此不少網友直呼：「終於要設告示了！」

台北捷運23日發布新聞稿，表示持續宣導「緊握扶手、站穩踏階」8字訣，強調電扶梯兩側皆可站立，持續維護良好的捷運乘車文化。先前在人潮眾多的大巨蛋球賽、跨年活動散場等大型活動，北捷會指派專人舉牌加強提醒，近期將研議尖峰時段在台北車站等轉乘車站，以標示及廣播的方式宣導，加速紓解人潮。

消息一出，許多網友留言「終於啊！這個話題吵好幾十年了」、「本來就該這樣」、「以後開始站左邊！後面的就別再喊『借過』」、「常常牽著小孩，還被兇擠借過，真心覺得危險」、「一堆人都走手扶梯，好幾次被趕時間的撞到，差點跌倒」、「在電扶梯上禁止說借過」、「說到要做到哦」、「趕時間就早點出門，不然就去走樓梯吧」、「每天上下班時間搭捷運右側大排長龍，左側都沒人敢走，心情都不美麗」、「博愛座也順便廢了吧」。

不過也有人建議「除了宣導兩側皆可站立，覺得還要宣導手扶梯禁止走動，趕時間請走樓梯」、「宣導語應該如下：『搭乘電扶梯請勿走動或跑動，趕時間的旅客請多加利用樓梯』，說清楚講明白不好嗎？」、「手扶梯貼禁止走動不是更直接」、「直接開罰比較快」。

北捷 台北車站

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