雙颱藤原效應？康芮不排除侵台？ 氣象署回應了

中央氣象署資深預報員劉宇其今天表示，從昨天到今天受到潭美颱風外圍環流和東北季風的影響，在基隆北海岸、宜蘭的降雨已經非常明顯，且有局部超大豪雨發生。預計今天因為颱風外圍環流持續影響，東半部還是會有局部大雨或豪雨出現。

主要比較明顯的降雨出現在雙北地區和宜蘭、花蓮地區。劉宇其表示，其中，在基隆北海岸、宜蘭、新北市局部地區累積雨量超過500毫米，自23日凌晨0時至今天最高累積雨量出現在台北市擎天崗、陽明山山區，累積雨量來到1188毫米，另外，宜蘭南澳山區也有806毫米，基隆暖暖也突破600毫米以上。

劉宇其表示，預計隨著東北季風會逐漸減弱，開始改由東南風，也就是颱風外圍環流的影響為主，所以在基隆北海岸、宜蘭、大台北降雨今天上半天逐步緩和，氣象署已於上午11時解除大規模豪雨的強化預報作業。不過，只是降雨的劇烈程度稍微緩和而已，在東南風影響之下，東半部和恆春半島仍容易有大雨或豪雨出現。

目前由於改吹東南風，劉宇其表示，比較多的回波降雨訊號是從東南部外海慢慢往東半部陸地移進來。過去幾個小時比較強的降雨出現在宜蘭，有比較強的對流雲系通過，所以帶來比較強的時雨量。不過隨著對流雲系逐漸北移減弱，整體降雨有逐漸減少。現在反而是花蓮、台東、恆春半島這一帶，對流雲系發展相當旺盛，雨勢預料今天白天也會變得比較明顯。

降雨趨勢，劉宇其表示，今天白天北部降雨有明顯緩和趨勢，不過東半部還是容易有局部大雨或豪雨，宜蘭降雨還是比較明顯，花蓮、台東、恆春半島可能甚至比昨天比較大的區域。這樣的降雨到今晚會逐步趨緩，東半部仍可能有區域性大雨或豪雨。

劉宇其表示，明天東半部還是容易有陣雨，偶爾有較大雨勢。比較要注意是西半部地區容易有午後雷陣雨發展起來，尤其是中部和北部山區、南部地區中午過後可能有局部大雨出現。雖然颱風逐漸遠離，不過台灣附近水氣還是滿多的，所以明天午後雷陣雨可能持續到傍晚，甚至入夜還有零星降雨，到晚上就減弱了。今天到今晚東半部還是要留意局部大雨或豪雨。

風也是這波比較明顯的天氣現象，劉宇其表示，過去這段時間，恆春半島出現13及陣風，蘭嶼有14級陣風，各沿海尤其中部沿海普遍有11級陣風。整體風力要到今晚才會進一步緩和下來。今天各沿海及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳）已觀測到4米左右的浪高，花蓮及台東亦有觀測到3米左右的浪高。

未來1周天氣，劉宇其表示，明天水氣仍然偏多，東半部地區容易下雨，西半部容易有午後雷陣雨，中北部山區和南部地區容易有局部性大雨或豪雨，甚至降雨到入夜仍有零星降雨。周日水氣減少，但還是有東北風，所以北部和東半部偶爾有零星陣雨。下次東北季風增強預計在下周一，屆時北部和東半部降雨也會增加。

溫度趨勢，劉宇其表示，今天開始東北季風減弱，北部和宜蘭高溫回升到28至29度，明天、周日甚至會來到30度。不過，下周一東北季風增強，北部、東北部天氣又是明顯轉涼，甚至到下周二、周三台北低溫來到22度，不排除沿海空曠地區接近20度低溫，後期天氣明顯轉涼。

劉宇其表示，潭美颱風今天逐漸往西前進、逐漸遠離台灣，另外要注意，在台灣東南東方2700公里，今年第21號颱風康芮上午8時生成，預計下周一、周二逐漸往西前進到菲律賓東方海面，屆時可能會有逐漸北轉、朝向琉球方向前進的狀態。整體颱風中心潛勢範圍滿大的，有預報資料它北轉的位置可能比較接近台灣或比較遠，所以後期路徑持續觀察。

雙颱是否會產生藤原效應？劉宇其表示，藤原效應是兩個颱風在非常接近的時候，對各自的路徑產生影響，會產生逆時針互繞的狀況。以目前的氣象資料顯示，康芮颱風下周一、周二來到琉球海面的時候，潭美颱風屆時大致上在南海，這兩個颱風保有一定的距離，目前來看，分別的路徑變化和當時導引氣流環境的路徑變化影響因素比較主要，除非這兩個颱風比預期更加接近，才有可能有藤原效應。路徑上仍有變數，氣象署持續觀察。

康芮颱風是否有可能朝西北逼近台灣？他說，確實有部分氣象資料顯示，康芮颱風接近過程中，北轉角度沒那麼大，有可能接近台灣或通過台灣上空，但是過去這段時間，整體預報資料顯示它還是在琉球海面北轉，這是5天以上的預報，不確定性高，氣象署會密切觀察。