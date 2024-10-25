島嶼音樂祭突取消退款一團亂 知名活動承辦公司又出包

高雄知名市集La Rue繼上月爆發拖欠攤商款項爭議後，近來在高雄承辦音樂節活動又再出包，業者9月底突宣布取消11月的島嶼音樂祭活動，讓海內外粉絲錯愕，詢問退費又不得其門而入，有人質疑形同詐欺，受害者初估逾300人，被欠票款恐逾百萬元！議員許采蓁要求高市府，未來務必慎選合作對象。

針對此件售票爭議，La Rue表示，公司已於官方社群平台發佈退票辦法及進度說明，關於自辦音樂節停辦一事9底也說明緣由，對議員今天舉行記者會及其他評論反饋，公司尊重各界聲音，相關行政事項，已依照社群公告辦法辦理，此事不再多做回應。

高雄市議員許采蓁今早偕3名受害粉絲在高雄市議會舉行記者會，痛批La Rue處理這起退票消費糾紛，態度擺爛，許采蓁指出這場音樂節吸引海外歌迷，有人還沒來過台灣，結果卻被迫取消行程，對台灣的初體驗非常失望，高雄市努力創建音樂活動品牌，卻讓台灣被人看笑話！

許采蓁表示，La Rue是南部有名的活動公司，承接很多高市府局處標案，但素行不良，對待消費者的態度非常惡劣，今年4月3日公告第2屆島嶼音樂節售票消息後，多次用「夢到」、「聽說」誰會來等字句提醒大家快買票，否則之後票價更貴，也鼓勵買活動周邊商品，之後實際公告的名單卻無所暗示的藝人。

她說，業者今年8月停止公布相關訊息，粉絲詢問卻未得到回應，不料9月突然以「票房不如預期」理由宣布取消音樂節，「連一句道歉也沒有，到底把消費者當成什麼」。

「做生意有賺有賠，有品牌的公司應勇於承擔做有，一句不玩了，眾多樂迷的期待泡湯」，許采蓁質疑， La Rue在9月3日承諾與銷售平台確認辦法後會全額退費，但距今公告已一個月，卻仍無下文，昨晚10點才再發布「資訊不夠清楚」的退款聲明，要大家體諒公司人力不足，退款作業約需60個工作天才能完成。令人生氣的是，對消費者留言不讀、不回，還繼續承接新北市政府音樂節，嘉義市府的市集，高市府苓雅國際藝術節。

許表示，這家業者與高市府關係密切，去年由觀光局掛名的4個活動，一半有爭議，她在在議場提醒，絕不能再與這種有爭議的公司合作。目前此案逾300人找她協助，業者積欠票款可能逾百萬元，業者過去發生許多消費爭議，連調解會都未出席，也放鳥台北來的消費者，藐視消費者的行徑，已非第一次。許采蓁向業者喊話，應盡快退費，把現金返回被害者。