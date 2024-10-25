邱泰源曾討碳費 彭啓明回絕「不可能」：怎跟窮人家挖金礦？

衛福部長邱泰源曾爆料賴清德總統曾為了環境部未給醫療院所足夠資源執行減碳，致電罵環境部長彭啓明，引起譁然；後來兩人在立法院上演大和解，外界好奇兩人互動。彭啓明今天接受電台專訪時說，衛福部長邱泰源之前跟他聊天時希望碳費可以「補一下」醫院，他回說，「不可能啦，你的預算比我環境部多那麼多，怎麼會跟窮人家挖金礦呢？」

醫院到底要不要收碳費？彭啓明今天接受《POP撞新聞》廣播節目主持人黃暐瀚專訪，他說，醫院是救人的場所，全世界沒有在對醫院收碳費，但是醫院其實是高耗能的行業，例如長庚集團一年就要繳約10億元電費，當然長庚集團已經很努力節能，還是要繳10億，很多醫院也都繳到很多億或幾千萬。

彭啓明說，衛福部長邱泰源是希望「碳費給它補一下」，當時兩人聊天時他就說，「不可能啦，你的預算比我環境部多那麼多，怎麼會跟窮人家挖金礦呢？」

彭啓明表示，後來就是賴總統建議可以找能源技術服務（ESCO）深度節能的廠商合作，但是節能的廠商規模比較小，有建議說是不是可以找保險公司、壽險公會來看，所以那時他和金管會、國發會籌組團隊來探討，所以就有了深度節能的方案，包括經濟部也在其中。

他說，從上次會議到現在三個月，改變滿大的，賴總統和行政院長卓榮泰對深度節能都很關心，畢竟要開發電源不容易，可是節省1度電，就是減碳了，所以昨天提出這個方案。深度節能會透過一些機制，幫助醫院不用花很多錢，透過保險資金的進來，畢竟醫院要花這麼多錢來改善是很困難的。

碳費是否影響到民生物價？彭啓明說，他的原則就是穩健上路，並絕對不要影響到物價，「我們精準打擊某些業者，不會影響到大家的生活」，現在物價漲他也感受到，但都不是因為碳費所致。全世界希望走向碳定價時代，就是所謂的綠色通膨，他會在擔任部長期間把民生物價通膨降到愈低愈好，最好都不會發生。