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潭美颱風環流與共伴效應 北市山區仍可出現8至10級陣風
受潭美颱風環流與共伴效應影響，北市府上午發出即時天氣及強風提醒，上午台北市平地仍可出現6、7級陣風；上午陽明山區仍可出現8、10級陣風。
北市災防辦表示，因東北風水氣減少，擎天崗雨勢有明顯趨緩情形，今天5時30分後時雨量已降至10毫米。
預計上午陽明山區、南港茶製廠時雨量維持在5至10毫米，平地時雨量不到3毫米。
災防辦提醒，上午台北市平地仍可出現6、7級陣風，預計下午降至5、6級，入夜後陣風降至5級以下。而上午陽明山區仍可出現8至10級陣風，預計下午降至約8級，入夜後降至7級以下。
截至今天6時止，實際觀測風力部分，陽明山區最大陣風為大屯山11級，市區平地最大陣風(科教館)8級。實際觀測雨量部分，擎天崗測站累積降雨值896.5mm，第二高為湖田國小測站430.5mm，第三高為鞍部4227.5mm。
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