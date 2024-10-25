霜降後氣溫降 中醫提醒注意腰腹保暖 多吃白木耳、蓮藕

近期氣溫驟降，明顯有感，民眾上街也都加上一層外套。24節氣中的「霜降」已到，為秋季最後一個節氣，代表冬天已經到來。中醫師沈俐伶提醒，季節交替之際，人體適應能力較為脆弱，容易受外界環境影響，應做好飲食調養，建議多吃白木耳、蓮藕、山藥、紅棗、枸杞等，並多注意腰部、腹部保暖，為入冬做好準備。

沈俐伶表示，霜降後天氣逐漸轉涼，人體容易感受到乾燥，免疫系統也變得脆弱，飲食選擇應挑選「潤燥補氣」食材，以增強抵抗力。常見選項包括具生津潤肺效果的白木耳，建議與紅棗、蓮子煮成甜湯效果更佳；蓮藕可清熱潤燥，能緩解喉嚨乾癢、皮膚乾裂等秋燥症狀；山藥可健脾補肺、補腎固精，適合燉湯或清炒。

霜降後早晚溫差加大，沈俐伶提醒民眾，應注意腰部、腹部保暖，避免影響腹腔、骨盆腔血液循環，此外，應保持充足睡眠、避免熬夜，才能幫助身體在秋冬換季之際，維持良好免疫力，並藉由適度的「輕運動」，例如皮拉提斯、瑜珈等，達到促進血液循環、提升免疫力的效果。

此外，沈俐伶表示，有備孕計畫女性，霜降前後是「養卵」的黃金時期，隨天氣轉涼，建議民眾將重點放在「補腎、養血」，維持卵巢最佳功能，提高生育機會。熬夜、月經失調女性，建議可吃百合，有寧心安神功效；攝取黑芝麻，則可滋補肝腎、潤燥養血，有助調理體質，改善卵巢功能；熟地黃可補腎養陰，有助改善子宮內膜環境，建議與當歸、山藥一起熬湯食用。

沈俐伶說，霜降是秋天最後一節氣，也可視為冬季保養的開始，建議民眾藉由適當作息、運動，以及溫潤的飲食調養，提升免疫力，為嚴寒的冬天做好準備。