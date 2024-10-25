如果不減碳恐年收碳費300億 彭啓明：減量計畫不能「漂綠」

碳費徵收費率日前完成公告，初期徵收對象為國內281家公司，初估2026年起年收碳費可達60億。環境部長彭啓明表示，60億是透過優惠費率來計算，如果徵收對象都未提出自主減量計畫，每年收費恐達300億。也強調只要自己在任，就會把綠色通膨壓到最低。

環境部10月初第6次碳費費率審議會中，審議委員建議一般費率每公噸300元，以及優惠費率A每公噸為50元和優惠費率B每公噸100元。環境部依據碳費費率審議會決議的費率建議，核定碳費費率並完成相關法制作業程序後，10月21日公告「碳費徵收費率」，並訂於明年1月1日生效，徵收對象約281家公司，預估2026年起政府每年徵收約60億元。

彭啓明今天接受《POP撞新聞》廣播節目主持人黃暐瀚專訪，他說，2026年開始收取碳費後，一年可收的碳費約60億，但是如果大家都不減碳，也就是不提自主減量計畫的話，一年收的碳費大概會高達300到400億。然而減量計畫不能是作文比賽，是不是宣示大於實際作為的「漂綠」，這必須看企業減碳的企圖和承諾等，當真正開始收碳費就知道到底減碳做的好不好。

另外社會也擔心碳費是否會讓企業的成本專嫁到消費者，彭啓明以中鋼為例，中鋼一年排碳量約2000多萬噸，如果以一般費率每噸300元來算，一年碳費就要繳60億，而中鋼一年毛利約50到60億，這樣下來就會虧錢負債，但如果適用優惠費率加上高碳洩漏係數的折扣就不用繳那麼多，一年大概只要繳幾億而已，而因為碳費反映到鋼材的成本其實微乎其微，鋼材成本上漲多屬人力和電價等等因素，但經過環境部的試算，成本大概只增加0.1%到0.2%。不到漲電價影響的一成。