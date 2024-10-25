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盼助垃圾去化 環境部：與北市協商互惠合作機制

中央社／ 台北25日電

解決垃圾山問題，環境部長彭啓明昨天向台北市喊話，盼協助其他縣市去化垃圾，環境部今天說，近日將與北市協商互惠合作機制，也會考慮焚化爐歲修，不會對北市造成影響。

行政院會昨天通過環境部所提處理裸露垃圾方案，預計3年內投注新台幣12億元，協助地方處理。彭啓明說，力拚讓垃圾山在2年內消失；台北市焚化爐仍有餘裕，盼發揮同島一命精神，協助其他縣市去化垃圾，環境部也會協助媒合。

媒體報導，台北市環保局昨天對此回應指出，近幾年都有協助其他縣市，也擔憂轄內3座焚化廠都已老舊，餘裕處理量能有限，基於地方執行機關，仍須以妥善處理轄內家戶垃圾優先。

對於北市環保局說法，環境部今天再度發布新聞稿指出，台北市過去率先推動垃圾費隨袋徵收，垃圾減量有成，因此歷年來焚化爐有餘裕量協助其他縣市處理垃圾。

環境部說，將來如果調度其他縣市垃圾到台北市協助處理，也會要求縣市落實垃圾分類減少垃圾量，並符合台北市焚化廠進廠標準，近日也將與台北市政府共同研商互惠合作處理機制。

環境部也強調，台北市焚化廠未來歲修整改期量能平衡問題也會加以考慮，不會對台北市的垃圾處理造成影響。

環境部強調，縣市間互惠合作處理垃圾行之多年，近年因焚化廠整改期間量能縮減造成部分縣市垃圾堆置問題，呼籲有處理餘裕量能的縣市，本同島一命的精神，協助有困難的縣市處理垃圾，共度難關。

北市 焚化爐 環境部

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