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今天雨勢趨緩 是否停班課只1地區達標 仍可能豪雨發生

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
沿海空曠地區、基隆北海岸等地注意較強陣風。本報資料照片
沿海空曠地區、基隆北海岸等地注意較強陣風。本報資料照片

今天白天迎風面地區降雨可望趨緩，根據中央氣象署最新發布的24小時累積雨量預測，今天上午8時至明天上午8時，僅宜蘭縣山區達停止上班上課標準，各縣市是否採取停班課作為，由各縣市政府自行決定。

中央氣象署表示，輕度號颱風潭美中心目前在菲律賓呂宋島西方海面，未來持續朝西前進。受東北季風及颱風外圍環流影響，各地雲量偏多，迎風面天氣不穩定，桃園以北、東半部及恆春半島有廣泛性降雨，其中基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區雨勢最為顯著；新竹地區及中南部山區稜線亦有局部短暫雨。

自23日0時至今晨5時，最大時雨量出現在宜蘭縣南澳鄉，為84.5毫米，而最大3小時雨量則出現在台北市士林區179.0毫米；最大累積雨量為台北市士林區1157.0毫米，宜蘭縣南澳鄉753.5毫米，基隆市暖暖區636.5毫米，新北市汐止區544.0毫米。

未來降雨趨勢，氣象署表示，潭美颱風外圍環流與東北季風帶來豐沛水氣主要影響至清晨，白天起東北季風稍減弱，北部地區雨勢將逐漸緩和。颱風外圍環流仍持續影響，東半部地區、恆春半島及新北市東側山區仍要留意有局部大雨或豪雨發生的機率。

東北風明顯偏強，雲林以北沿海空曠地區、基隆北海岸、恆春半島及金門、馬祖有9至10級強陣風，澎湖有10至11級強陣風，大台北、嘉義、台南、花蓮、台東沿海空曠地區及綠島、蘭嶼亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時，可發布停止上班及上課。氣象署表示，是否採取停班課作為，仍由縣市政府自行決定。

東北季風稍減弱，北部地區雨勢將逐漸緩和。颱風外圍環流仍持續影響，東半部地區、恆春半島及新北市東側山區仍要留意有局部大雨或豪雨發生的機率。本報資料照片
東北季風稍減弱，北部地區雨勢將逐漸緩和。颱風外圍環流仍持續影響，東半部地區、恆春半島及新北市東側山區仍要留意有局部大雨或豪雨發生的機率。本報資料照片

雨量 颱風

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