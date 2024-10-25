快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵平溪線今天上午仍預防性停駛 雨量監視仍超過行動值

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
平溪線今天上午仍預防性停駛 雨量監視仍超過行動值。本報資料照片
平溪線今天上午仍預防性停駛 雨量監視仍超過行動值。本報資料照片

東北角目前仍下雨，台鐵公司通報，今天雨勢仍大，雨量監視仍超過行動值，為維行車安全，平溪線自首班車4703次（菁桐開）至4821次（菁桐開）起，仍採「預警性停駛」並啟動公路接駁，加強播音服務旅客。

台鐵公司今天上午通報，25日平溪線於首班車通過先前由維修工程車查道，今天凌晨3時36分回報，路線正常，但目前雨勢仍強，雨量監視仍超過行動值，為維行車安全，平溪線自首班車4703次（菁桐凌晨5時11分開）至4821次（菁桐12時11分開）起，採「預警性停駛」。

北部昨天豪大雨，台鐵公司昨通報平溪線三貂嶺至菁桐，雨量監視超過行動值，為維行車安全，下午5時36分自4836、4737車次起，採預警性停駛。

台鐵 平溪 雨量

延伸閱讀

影／基隆安樂區一早雨狂下道路積淹水 通勤族冒雨上班

1張圖看迎風面雨量紫爆 粉專籲暫時避免登山活動

颱風環流與東北季風共伴挾風雨 北市5災情無傷亡

北市南港舊莊里雨量達黃色警戒 勸告撤離1戶2人

相關新聞

把握周末回溫！下周再迎另一波東北季風 東半部及南部轉濕涼

中央氣象署指出，明天持續受潭美颱風外圍雲系影響，且台灣附近大氣環境不穩定，東半部及南部地區不定時有短暫陣雨。下周一起另一...

短延時強降雨！潭美颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨持續到晚間

潭美颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天基隆北海岸、宜蘭縣地區及台北市、新北市山區有局部大雨或豪雨，...

北捷電扶梯「尿尿哥」抓到了 開罰、求償檢修和清潔費

台北捷運忠孝復興站昨發生有男子邊便溺邊搭電扶梯，網友直呼「尿尿哥太噁心了」，北捷耗費大量人力清潔，今表示，昨晚車站人員發...

道安改善表現差…台中、桃園都被點名 11月赴中央專案報告

交通部今公布上周（10月12日至10月18日）交通事故24小時死亡資料，上周整體死亡人數38人，再創新7月以來單周新高，...

北捷尿尿哥可能有隱情？泌尿醫：3情況男人可能失禁

一名男性在北捷板南線轉文湖線的「最長電扶梯」就地小便，遭後方旅客拍下，上傳至Threads社群。影片中男子身著紅色上衣與...

台南佳里奇美醫院辦「公益園遊會」 鼓勵大眾關懷弱勢

佳里奇美醫院下午在醫院在前方廣場舉辦「公益園遊會」，邀請民眾一起來愛心關懷弱勢、行動傳遞公益。院長周偉倪表示，今年公益園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。