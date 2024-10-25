聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵平溪線今天上午仍預防性停駛 雨量監視仍超過行動值
東北角目前仍下雨，台鐵公司通報，今天雨勢仍大，雨量監視仍超過行動值，為維行車安全，平溪線自首班車4703次（菁桐開）至4821次（菁桐開）起，仍採「預警性停駛」並啟動公路接駁，加強播音服務旅客。
台鐵公司今天上午通報，25日平溪線於首班車通過先前由維修工程車查道，今天凌晨3時36分回報，路線正常，但目前雨勢仍強，雨量監視仍超過行動值，為維行車安全，平溪線自首班車4703次（菁桐凌晨5時11分開）至4821次（菁桐12時11分開）起，採「預警性停駛」。
北部昨天豪大雨，台鐵公司昨通報平溪線三貂嶺至菁桐，雨量監視超過行動值，為維行車安全，下午5時36分自4836、4737車次起，採預警性停駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言