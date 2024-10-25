台鐵平溪線今天上午仍預防性停駛 雨量監視仍超過行動值

東北角目前仍下雨，台鐵公司通報，今天雨勢仍大，雨量監視仍超過行動值，為維行車安全，平溪線自首班車4703次（菁桐開）至4821次（菁桐開）起，仍採「預警性停駛」並啟動公路接駁，加強播音服務旅客。

台鐵公司今天上午通報，25日平溪線於首班車通過先前由維修工程車查道，今天凌晨3時36分回報，路線正常，但目前雨勢仍強，雨量監視仍超過行動值，為維行車安全，平溪線自首班車4703次（菁桐凌晨5時11分開）至4821次（菁桐12時11分開）起，採「預警性停駛」。

北部昨天豪大雨，台鐵公司昨通報平溪線三貂嶺至菁桐，雨量監視超過行動值，為維行車安全，下午5時36分自4836、4737車次起，採預警性停駛。