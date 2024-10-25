颱風共伴東北季風發威灌水 員山子昨晚今年第4次分洪

受到東北季風及潭美颱風外圍環流的雙重影響，山區短時間內出現劇烈降雨，導致基隆河水位急速攀升。員山子分洪隨著上游持續降雨，水位昨晚7時40分達最高水位63.8公尺，分洪量為113每秒立方公尺，洪水自動經由分洪堰進入隧道，為今年第4次分洪。

水利署第十河川分署指出，山區短時間內出現劇烈降雨，導致基隆河水位急速攀升。員山子分洪24日上午8時30分達到警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰流入分洪靜水池。

隨著基隆河上游累積雨量突破150毫米，自昨下午3時30分，堰前水位達分洪門檻63公尺上下波動漫流，隨著上游持續降雨，水位於晚間7時40分達最高水位63.8公尺，分洪量為113每秒立方公尺，洪水自動經由分洪堰進入隧道，自93年以來第62次分洪作業。

十河分署表示，9月連續豪雨及10月3日山陀兒颱風的侵襲後，十河署對秋季颱風的威脅不敢鬆懈。員山子分洪管理中心提前進駐，強化對分洪設施及機電設備的巡檢與整備，確保分洪隧道和其他關鍵設施的安全。排砂道自動閘門及監控系統運作正常，管理中心密切監控雨量及水位變化，隨時準備啟動分洪應對機制。