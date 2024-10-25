北部雨勢趨緩 潭美路徑詭譎、康芮間接加強東北季風 下周降溫大跌7度

今天東北季風將開始減弱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，且隨著潭美颱風穿越菲律賓呂宋島進入南海以後，北上至台灣附近的外圍環流水氣也有減少趨勢，北部地區天氣將逐漸好轉。雖然迎風面地區還是頻繁有雨，但下雨的範圍、持續性以及雨量相較昨天減緩許多。

但東半部地區仍然要留意，他說，東北季風減弱以後轉為偏東至東南風環境，還是有利潭美颱風的外圍環流水氣移入，因此今天一整天都還是有陣雨發生機會，也會有局部較大雨勢發生，預估要到入夜以後，整體降雨才會再進一步緩和。風勢方面，今天上半天在西半部沿海地區還是會有強陣風，預估下半天到晚間整體風勢將會明顯減弱。

歐宗學表示，周末期間潭美颱風逐漸脫離台灣附近，但仍有些殘存水氣，預估明天東半部地區持續有局部短暫陣雨機會，西半部以多雲天氣為主，局部有陽光露臉，要注意午後時段可能有局部短暫陣雨，不排除有瞬間較大雨勢，降雨熱區偏向山區附近，南部平地有較高機會受到影響，且可能有部分雨勢會持續到夜間。周日各地都以午後短暫陣雨天氣為主，各地山區、南部、東半部地區仍然要注意下午時段的天氣變化狀況。

「潭美颱風未來的路徑有些詭譎」，歐宗學表示，周末到下周前期會往西後又迴轉向東，下周後期又會再度轉向西移動，主要是引導氣流有較大的變化，不過在這段過程當中強度會逐漸減弱，也不會再次為台灣帶來影響。

下周的天氣狀態還是跟颱風有點關係，歐宗學表示，今天清晨在關島附近新生成了今年第21號颱風康芮，未來將先往西移動至菲律賓東方海面，後續轉北至東北方向朝日本南方海面移動，預估不會接近台灣、沒有直接影響。但又會間接加強東北季風，目前來看下周持續受東北季風影響，前期水氣較多、迎風面降雨頻繁，後期水氣有減少機會，但仍有不確定性，要再追蹤觀察。

近期的氣溫主要是跟東北季風的強弱變化有關，歐宗學表示，今天開始到周末期間東北季風強度弱，以偏東到東南風環境為主，因此各地氣溫有回升趨勢，尤其北部地區回溫感受會相當明顯，今天桃園以北白天高溫可達28至29度，新竹以南普遍可達31至32度，東部地區因為天氣持續陰雨，高溫普遍仍在27-28度左右。

周末期間各地都有30-32度高溫機會，但歐宗學表示，下周一新一波東北季風南下又會為北部、東北部地區帶來明顯降溫，幅度可能達到5至7度，近期天氣及氣溫變化大，要適時調整穿著因應。