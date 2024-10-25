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康芮生成 賈新興：觀察雙颱移速和發展 不排除彼此影響
目前雙颱共存，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，潭美颱風預估周日晚上至下周一清晨登陸越南中部的機率高。
另外，他說，第21號颱風康芮已於今天上午7時生成。觀察未來兩天兩者的移動速度及發展狀況，並觀察潭美颱風登陸越南後其強度的變化，以及後續其和康芮颱風在大低壓帶中兩者的消長及是否彼此影響的可能。
近期天氣部分，明天，花東及屏東有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日，彰化至嘉義有局部短暫雨，午後苗栗以北山區、台中以南及宜花東有局部短暫雨。下周一，北海岸、基隆至宜花東及恆春半島有局部雨，午後桃園以北、台中以南山區、屏東及宜花東有局部短暫陣雨。
下周二至下周三，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後山區及高屏有零星短暫陣雨。下周四，桃園以北山區有零星短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫陣雨。
11月1日，午後北北基宜有零星短暫陣雨。11月2日，宜蘭及新北東側有局部雨。11月3日，午後桃園以北及宜花有局部短暫雨，恆春半島亦有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，自今天起至11月，宜蘭留意有持續性且異常降雨發生的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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