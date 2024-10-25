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紫金山彗星劃破夜空嘉義 30多名守夜追星人驚呼尖叫
嘉義市天文協會昨晚在嘉義縣東石漁人碼頭觀景步道，舉辦「紫金山彗星-追彗星活動」，每人都看見彗星，許多人首次追星就成功，直呼「太幸運了！」協會透過網路社群宣傳，吸引嘉縣市30多人，還有來自台中民眾參與，看到慧星驚喜開心。
儘管活動開始天公不作美，小雨及厚厚雲層讓大家感到些許失望，但隨著時間推移，雲層散去，當彗星露出，現場瞬間沸騰！嘉市天文協會理事長、蘭潭國小校長邱榮輝興奮地對眾人喊著「紫金山彗星出來了！大家快看！」
人們紛紛拿起手機與相機搶拍，不一會兒，興奮地喊著「有耶，拍到了！拍到了！」這一刻喜悅與興奮，讓所有的等待都變得值得。另有1顆搶戲的流星劃過天際，幸運地流星與彗星同收眼底。
邱榮輝說，參與民眾人品大爆發，都看到紫金山彗星，真的是太幸福了！這不僅是觀星美好體驗，更是心靈洗禮與知識的交流。協會榮譽理事長李榮彬介紹紫金山彗星背景與天文知識，讓嘉義成為天文最普及地區是協會願景。
協會準備8公分折射式望遠鏡及全自動天文望遠鏡，讓參與者能清楚觀察彗星美麗景象。協會總幹事吳岡倫說，「人生第一次追彗星，很感動能拍到，最棒是能跟協會夥伴彗星！」劉姓小姐說：「拍到紫金山感覺有說不出感動」；蘭潭國小家長會長林泓全說，「全家一起追星成功，是全家共同美好回憶！」
「紫金山-阿特拉斯彗星」去年被發現，編號C/2023 A3（C是長周期彗星，2023是年份，A是月上半月，3是這半個月發現的第三個彗星），發現這顆彗星在南京紫金山天文台，隔月被美國「小行星撞擊地球持續警報系統」發現，國際天文聯合會命名為紫金山－阿特拉斯彗星，是2007年以來最明亮彗星之一。
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