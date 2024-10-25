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康芮颱風今晨生成 雙颱「互相逼近牽引」路徑有變數

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
康芮颱風形成，路徑仍有變數。圖／取自氣象粉專「觀氣象看天氣」
康芮颱風形成，路徑仍有變數。圖／取自氣象粉專「觀氣象看天氣」

目前太平洋地區有潭美颱風，在關島東南方海面的熱帶性低氣壓，生成今年第21號颱風康芮。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，康芮颱風形成，路徑仍存在變數。

「觀氣象看天氣」表示，日本氣象廳於清晨5時將熱低命名今年第21號颱風康芮，未來5天將穩定朝西北西前進，由於其來到琉球南方海域時，也是目前大部分模式預測的轉向點，預報上此時剛好存在冷空氣空檔，太平洋高壓強度預測不易掌握，也為屆時是否轉向、轉向距台遠近等部分增添較大變數，未來可以持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，康芮颱風向西朝台灣接近，在台灣東側北轉，不確定範圍擴大；原因是與潭美颱風互相逼近，期間有或大或小的牽引作用，加大不確定性。

中央氣象署表示，原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，今天上午8時發展為輕度颱風康芮，預測未來朝西北西方向移動，注意最新預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

康芮颱風（圖右）今晨生成，路徑潛勢預報。圖／取自日本氣象廳網站
康芮颱風（圖右）今晨生成，路徑潛勢預報。圖／取自日本氣象廳網站

康芮 潭美 颱風

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