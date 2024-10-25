患者狂喘有杵狀指 照X光醫生驚訝「成千上萬顆肺結節」

1名40歲男性患者沒有抽菸，最近喘了好幾個月就醫，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科主治醫師蘇一峰在臉書表示，一看患者的雙手，幾乎十指手指都是杵狀指，照X光就看到「滿天星」的肺結節，提醒民眾，看到手指變成杵狀指，記得找醫師檢查。

蘇一峰表示，有40歲的男性患者不抽菸，最近喘了幾個月來胸腔科治療，一看發現患者手指是明顯的杵狀指，幾乎十指手指都是杵狀指，而X光照出「成千上萬顆肺結節，讓密集恐懼症的人頭皮發麻」。當發現自己的手指變成杵狀指，快就醫。

杵狀指是肢端末梢肥大現象，常造成指甲床跟指節的角度變形，可能會出現於有心肺相關疾病造成身體缺氧，或有消化系統疾病的患者身上。衛福部國健署表示，若察覺身體有異狀時，應諮詢醫師。