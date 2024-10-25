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潭美颱風將滯留迴旋路徑添變數 粉專曝接近台灣機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
關於潭美颱風迴旋原因，因準康芮颱風及槽線打擊太平洋高壓，使得副高斷開成東西兩段，致使潭美在接近越南近海時，頓時失去導引氣流，受東北風影響路徑向南偏折，待康芮颱風北上後，太平洋高壓重新西伸，潭美有機會再度轉往西行。圖中紅色區塊為現況，黃色區塊為未來預測。圖／取自氣象粉專「觀氣象看天氣」
關於潭美颱風迴旋原因，因準康芮颱風及槽線打擊太平洋高壓，使得副高斷開成東西兩段，致使潭美在接近越南近海時，頓時失去導引氣流，受東北風影響路徑向南偏折，待康芮颱風北上後，太平洋高壓重新西伸，潭美有機會再度轉往西行。圖中紅色區塊為現況，黃色區塊為未來預測。圖／取自氣象粉專「觀氣象看天氣」

潭美颱風昨天穿越菲律賓，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，結構受地形影響嚴重破壞，預計未來在南海有機會逐漸增強，但由於環境較為不利因素，大概會維持輕颱等級。目前關注的重點，還是會在今天颱風環流與共伴效應的強降雨，提醒東北部及東部民眾留意。

「後期是否會迴轉，也不太會是預報上的重點了」，「觀氣象看天氣」表示，原因在於其強度不會太強，由AI模式最路徑可以看出，部分民間機構認為可能會與康芮產生交互作用，在模式看來沒有明顯的藤原效應發生，原因在於兩者距離較遠，兩者中心在未來也無共旋現象。

「觀氣象看天氣」表示，目前情況比較像是，未來康芮颱風及槽線會打擊太平洋高壓（副高），使副高中間斷開，導致潭美颱風在未來到達越南近海時，並無明顯的導引氣流（類似陷入鞍型場），產生滯留並迴旋路徑。待準康芮颱風北上後，太平洋高壓重新西伸，潭美颱風才會重新獲得導引氣流。

未來潭美颱風迴旋後，路徑變數較大。「觀氣象看天氣」表示，但預估會是以較弱的型態，接近台灣的機率也較低。10月底還有一波東北季風增強，路徑是否西移，要看太平洋高壓西伸速度而定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

潭美颱風未來到達越南近海時，產生滯留並迴旋路徑。圖／取自氣象粉專「觀氣象看天氣」
潭美颱風未來到達越南近海時，產生滯留並迴旋路徑。圖／取自氣象粉專「觀氣象看天氣」

潭美 颱風

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