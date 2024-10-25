豪大雨狂轟10縣市 氣象署：白天起北台灣降雨可望趨緩
東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布豪雨特報，今天基隆市地區、台北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市（北海岸）及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，台北市及新北市有局部大雨或豪雨，花蓮、台東地區（含綠島、蘭嶼）及台中山區（和平區稜線）、南投山區（仁愛鄉稜線）、桃園山區、新竹山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水；白天起，北部地區降雨有逐漸緩和的趨勢。
超大豪雨：基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣山區。
大豪雨：宜蘭縣。
豪雨：台北市、新北市。
大雨：桃園市山區、新竹縣山區、台中市山區、南投縣山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。
氣象署說，今天東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；東半部地區及恆春半島有陣雨，北部地區及南部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其清晨台北市山區、基隆北海岸及東北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生，中部山區及馬祖亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。
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