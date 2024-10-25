續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

今晨新竹以北及東半部明顯降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天持續受潭美颱風外圍環流影響，北海岸、大台北東側、東半部有大量降雨的機率；西部沿海及恆春半島有強風；下午起降雨將偏在東半部，沿海風力亦將逐漸減弱；仍應密切注意氣象署發布的特報。苗栗以南平地的影響小。

白天起各地氣溫明顯回升。他說，北部21至32度、中部21至33度、南部22至34度、東部23至31度。

明天起大氣不穩定，吳德榮表示，東半部有局部陣雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨，仍需注意較大雨勢；周日午後山區及中南部平地易有對流發展；周末兩天白天微熱、早晚微涼。

他說，下周一至周三另一波東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，下周一下午起氣溫逐日降，北台灣再轉涼。下周四東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升。

至於颱風動態，吳德榮表示，中央氣象署潛勢預測圖顯示，第20號輕度颱風潭美已進入南海；周日至下周三在海南島南方海面，移速減慢、開始向東迴轉，不確定範圍明顯擴大；熱帶性低氣壓（準康芮颱風）則向西朝台灣接近，在台灣東側北轉，不確定範圍亦擴大；「原因是雙颱互相逼近，期間有或大或小的牽引作用，加大不確定性」。

他說，5天後潭美颱風將再轉回偏西、無侵台疑慮，但準康芮的行徑，則需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。