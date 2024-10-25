潭美將減速大迴轉？ 專家曝原因 不排除雙颱藤原效應

對於潭美颱風預報後期大迴轉，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，如果從目前預報模式的資料來看，潭美颱風周日的減速，下周一至周二的調頭東移現象，應該跟它北方、大陸上空有較深的西風槽東移有關。

他說，這個西風槽東移，導致原本引導潭美颱風西進的太平洋高壓消失，因此颱風速度減慢，接著轉為受到南側赤道反氣旋的引導，逐漸開始向東移動，此時潭美跟熱帶性低氣壓TD-25（預期將形成康芮颱風）之間尚有一段距離。且中間看起來模式有做出兩者之間夾著相對反氣旋弱高壓脊，兩者並沒有很直接的相關連。

吳聖宇表示，到了下周三至周四，康芮颱風遇上了這個東移的西風槽，快速的轉向東北方向離開，跟潭美之間的距離也迅速拉開，但是潭美仍在繼續向東移動，直到下周五至周六才遇上重新西伸的太平洋高壓，而又第2度調頭往西快速撲向原本就該登陸的越南沿海。

「兩者之間看起來比較像是各走各的路」，吳聖宇表示，潭美先後受到不同的高壓反氣旋引導，因此出現東西反覆變動的路徑，速度快慢變化大。康芮則是一路受到太平洋高壓較為明顯的引導，轉向的路徑比較明確，移動速度也比較快。整體看起來似乎颱風互相干擾產生的所謂藤原效應並不是那麼的明顯，最大的原因可能是因為兩者不夠接近的關係。

吳聖宇表示，上一組在台灣附近產生明顯藤原效應互動的颱風，應該是2017年的尼莎、海棠，再前面一組應該是2012年的布拉萬、天枰，另外2007年10月下旬的米塔、哈吉貝也是一組有趣的例子，當年哈吉貝颱風也是鄰近越南後大角度調頭往東走回到菲律賓附近，跟這次潭美颱風的未來預報有點像。

「潭美颱風後期的路徑變化看起來可能相當有趣」，吳聖宇表示，值得觀察到底會發生什麼事，至於再接近台灣的機會應該不高，同時東移過程強度應該也會明顯減弱，環境會轉趨不利於颱風發展。