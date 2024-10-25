1張圖看迎風面雨量紫爆 粉專籲暫時避免登山活動

迎風面劇烈降雨持續，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在潭美颱風外圍環流加上東北季風及地形抬升多重影響下，昨天台北市陽明山累積雨量高達675毫米，基隆暖暖447毫米，蘭陽平原也有200至300毫米，相當驚人。

預期今天水氣會稍微減少，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，降雨規模跟昨天比會減緩一點，但仍有大雨的機會。近期北、基、宜、花的山區雨量累積豐沛，山區土壤含水量高，地質環境相當脆弱、災害風險高，建議暫時避免登山活動。

中央氣象署發布豪雨特報，基隆市地區、台北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市（北海岸）及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，台北市及新北市有局部大雨或豪雨，花蓮、台東地區（含綠島、蘭嶼）及台中山區（和平區稜線）、南投山區（仁愛鄉稜線）、桃園山區、新竹山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

超大豪雨：基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣山區。大豪雨：宜蘭縣。豪雨：台北市、新北市。大雨：桃園市山區、新竹縣山區、台中市山區、南投縣山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。