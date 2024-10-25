北北基宜超大豪雨、6縣市大雨 宜蘭大同鄉1級淹水警戒

東北季風及潭美颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，基隆市地區、台北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市（北海岸）及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，台北市及新北市有局部大雨或豪雨，花蓮、台東地區（含綠島、蘭嶼）及台中山區（和平區稜線）、南投山區（仁愛鄉稜線）、桃園山區、新竹山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

超大豪雨：基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣山區。大豪雨：宜蘭縣。豪雨：台北市、新北市。大雨：桃園市山區、新竹縣山區、台中市山區、南投縣山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。根據經濟部水利署防災資訊網，宜蘭縣大同鄉一級淹水警戒。

今天東北季風及颱風外圍環流影響，氣象署說，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；台灣東半部、基隆北海岸、大台北地區及恆春半島有陣雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區有局部短暫陣雨，東北部及東部山區甚至有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，中南部山區亦有零星短暫陣雨；氣溫方面，北台灣清晨前較濕涼，白天起氣溫回升，預測台灣西半部地區整天溫度約22至32度，東半部地區約23至29度，溫暖微熱。

氣象署說，東北風明顯偏強，新竹以北、雲林至台南沿海空曠地區及苗栗至彰化、基隆北海岸、綠島、金門、馬祖有9至11級強陣風，澎湖、蘭嶼、恆春半島易有10至12級強陣風，花蓮及台東沿海空曠地區及大台北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，宜蘭（龜山島）及台東已觀測到3米左右的浪高。

明天颱風遠離，但氣象署說，仍受颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。風浪:沿海、離島風浪仍較強，但有減弱之趨勢。

周日水氣仍多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有零星短暫陣雨。西南部、東半部沿海及澎湖、金門仍有長浪發生的機率。

下周一東北季風增強，下周二至下周四東北季風影響，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

11月1日至11月3日東北風影響，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。