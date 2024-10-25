看警犬TACO不可能的任務 玉米雞劇團攜手企業公益場

玉米雞劇團扎根新竹20年，為帶領更多偏鄉學童親近藝術，持續公益理念，繼年初的《敲敲莎士比亞》後，10月推出全新原創作品《警犬TACO不可能的任務》，邀請孩子進劇場感受表演藝術的美好。劇團並在在地企業共襄盛舉下，於今天（25日）舉辦大型公益場次。

該劇為2019年大獲好評的《拿破輪奇幻冒險》續集，當年《拿》創連演12場票房完售紀錄，也舉辦公益場邀200名偏鄉學童免費欣賞。《警犬TACO不可能的任務》原訂2021年演出，由於疫情期間劇團艱苦經營，在苦無資金執行下多次不得已取消演出計畫，終將於10月26、27日在新竹縣文化局演藝廳演出。

玉米雞劇團秉持文化平權理念，推廣公益演出未曾停歇，劇團相信戲劇融合音樂、舞蹈、文學等養分，會在孩子們心中種下藝文種子，讓精神上的富足真正翻轉階級，改變命運。故事中平凡的主角因為面臨挑戰而蛻變成長，也必能帶給孩子們開闊視野與內心強大堅韌的力量。

今天的大型公益場次邀請對象除了造福新竹地區，還擴及苗栗偏鄉，共有東安、新樂、新城、橫山、嘉興、東河等6所國小、超過400名學童走進劇場欣賞演出，享受表演藝術的滋養。

玉米雞劇團團長涂也斐表示，一般企業、民眾會比較認同贊助營養午餐、學用品等物資，對於讓孩子看戲的重要性難免存疑，但劇團相信表演藝術可以打開孩子想像的眼睛。她感謝許多在地企業及善心人士贊助這場公益場，劇團能回饋的就是做出更多好戲，讓孩子綻放純真笑容，讓正能量散播到整個社會。

更多演出活動詳情請至玉米雞劇團臉書https://www.facebook.com/CornyChicken/，購票請至兩廳院售票系統或電洽玉米雞劇團（03）5711713。